La CGT cruzó a Dante Sica por asegurar que "el peor momento de la crisis ya pasó"

Las declaraciones del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que aseguró este sábado que "el peor momento de la crisis ya lo pasamos" generaron un fuerte rechazo del movimiento sindical encabezado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que tuvo a su secretario general Carlos Acuña dejando duras críticas contra el funcionario.

"El peor momento de la crisis ya lo pasamos. Estamos entrando en la etapa en la que empezamos a ver signos de recuperación", dijo Sica al tiempo que señaló que "como mueren empresas, nacen empresas". En ese contexto, Acuña aseguró que la Argentina está "cada día peor" y no ve la reactivación económica que quiere mostrar el Gobierno.

"Ya esto lo escuché varias veces. Primero era el segundo semestre, después los brotes verdes. Luego, el túnel y la luz. Escuchar que lo peor ya pasó, es más de lo mismo. No pasó nada. Estamos cada día peor. No veo que nada se reactive", cuestionó el sindicalista en diálogo con el programa Toma y Daca de la radio AM 750.

En ese escenario, Acuña siguió con su encendida crítica: "Me gustaría vivir en el país que dice que vive él". Asimismo, advirtió que "los comercios tienen las persianas bajas y las pymes están fundiéndose mientras la industria nacional también".

Acuña, uno de los líderes de la CGT, consideró que el poder adquisitivo "se pierde porque los productos de primera necesidad y consumo masivo aumentan más del 100 por ciento y el sueldo sube, en algunos casos, un 30% o 40%". "El mayor consumo está en lo popular, lo que comen los hogares argentinos todos los días", insistió el triunviro de la CGT.

En tanto, al ser consultado respecto de la posibilidad de poner en marcha una nueva medida de fuerza, indicó que "en este momento hay que ver qué es lo que conviene más para seguir adelante y que no se perjudique a los trabajadores".

En diálogo con AM 750, analizó que "si se recupera el salario, se recupera el consumo y si se recupera el consumo, se recupera la producción, que son puestos de trabajo. Todo eso hace que mejore la situación interna".

