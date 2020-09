Eduardo Costantini: "El impuesto a las grandes fortunas mete miedo"

La iniciativa que busca convertir en ley el Aporte Solidario y Extraordinario que motoriza el oficialismo para obtener fondos en medio de la crisis económica avanza a paso firme en la Cámara de Diputados. En este marco, Eduardo Costantini analizó las últimas modificaciones a este proyecto, que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y contempla un aporte único y obligatorio para quienes tengan ingresos o bienes declarados por más de 200 millones de pesos. Además, opinó sobre la crisis económica, el dólar y las medidas del gobierno de Alberto Fernández en la materia.

En declaraciones al programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+, el empresario vinculado al sector de la construcción dijo que este tipo de medidas "no ayudan al cuadro general", aseguró: "Meten miedo, porque dan una sensación de inseguridad fiscal".

El también fundador del Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) se refirió a la crisis "política y económica" que transita el país en el marco de la pandemia. "Creo que es una tormenta perfecta, y que es estructural, sistémica. Pero lo veo como un gobierno que toma medidas y actúa como si fuésemos el centro del mundo", expresó.

Además, analizó las medidas del Gobierno de Alberto Fernández, como la pretendida reforma de la Justicia Penal y el traslado de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Según dijo, esto “repercute” en la falta de confianza y en la inversión. "Da inseguridad jurídica y daña la percepción de la calidad de la república, la calidad institucional", sostuvo.

Por otro lado, el empresario argumentó que el mercado "nunca acompañó el entusiasmo" de cierto sector del establishment que apoyaba al Presidente. Y ahora se suma la pandemia, que le exige al Gobierno más diálogo. "Pero vemos que aparentemente está triunfando una línea más dura, que es más combativa con sectores políticos disidentes", aseveró.

Costantini analizó las últimas medidas económicas en relación al cepo cambiario: "Vamos de frente hacia una pared, la crisis va a ser mayor", afirmó, y agregó: "Se necesita un plan coherente para que baje el dólar".

Por último, concluyó: "Si no se cambia la política, si no hay un programa económico consistente va a ser muy difícil cambiarlas. Si no hay disciplina fiscal y no hay señales políticas que avalen todo esto, va a seguir habiendo una demanda de dólares. Es estructural, es sistémico".

