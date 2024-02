El "achique" del poder adquisitivo ya se ve en el consumo de bienes que cayó 1,7% en enero

El consumo de bienes y servicios finales en los hogares retrocedió 1,7% interanual en enero, de acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



"Las elevadas tasas de inflación impactaron en el poder de compra y no hubo adelanto posible de las mismas que sostuvieran con signo positivo el IC como había sucedido en diciembre, por lo cual enero 2024 volvió a mostrar signo negativo", señaló la CAC.



Agregó que "el nuevo gobierno ha ido disminuyendo el ritmo de alza de las asignaciones y subsidios a las familias, lo cual debería seguir impactando negativamente en la capacidad de consumo de las familias".



El indicador registró un incremento desestacionalizado -descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año- de 1,1% frente a diciembre.



Se destacó la magnitud y el signo negativo en las cifras interanuales de recreación y vivienda, que registraron una disminución de 6,2% y 4,9%, respectivamente.



La tendencia bajista se verificó en las variaciones interanuales, teniendo signo negativo dos de los últimos tres meses.



El informe indicó que "a pesar de aumentos moderados en el salario nominal, la capacidad de adelantar consumo se ve limitada por el constante incremento de precios, superando la velocidad de ajuste salarial”.



“De la posible efectivización de aumentos en las tarifas públicas y el transporte depende la moderación no solo de la inflación, sino también de la caída del consumo", señaló la CAC.



Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observó una dinámica generalizada de decrecimiento interanual respecto a los valores de enero de 2023, a excepción del sector indumentaria.



El rubro de indumentaria y calzado mostró en el primer mes del año un incremento estimado de 2,5% interanual, debido al "continuo abaratamiento de este rubro" que "explica la dinámica contraria que experimentó indumentaria respecto al consumo agregado".

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró un retroceso estimado de 2,5% interanual en enero, mientras que "en paralelo a un gran crecimiento del precio relativo de la nafta, el patentamiento de automóviles cayó fuertemente".



Recreación y cultura mostró en enero un decrecimiento de 6,2% interanual "explicado por el notorio decrecimiento en el ingreso real de los hogares".



En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un retroceso estimado de 4,9% interanual en enero, lo cual se explica "principalmente por la disminución en el ingreso disponible y la menor demanda eléctrica".