Alfredo González (CAME): "La única alternativa de supervivencia para las pymes es pasar a la informalidad"

Alfredo González afirma que del 2008 hasta hoy han desaparecido aproximadamente 80 mil pymes desde el 2008, y que la situación impositiva obliga a muchas empresas a trabajar en la informalidad. “El relevamiento que hicimos en enero fue catastrófico, marcó una caída del 28% en general y 37% en alimentos y bebidas”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alfredo González es presidente de Comisión Argentina de la Mediana Empresa y representante de la Federación Económica de Chaco.

Usted participó de una reunión con el Presidente en la que se discutió el salario mínimo, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Cómo se desarrolló la discusión?

Al ver las condiciones, estamos en las mismas condiciones que el lado sindical y el empresarial. La charla o negociación se trabó justamente en la primera condición, que es que la CGT pidió retroactividad. El problema es que en las especificaciones que se tienen en el salario mínimo vital y móvil, justamente se negocia hacia adelante y es a partir de la resolución. Entonces, ahí es donde nosotros no pudimos llegar a poner un número, porque igualmente no podemos ser retroactivos, por esas condiciones.

Pero además, teniendo en cuenta la situación en que vivimos, porque nosotros padecemos, al igual que el trabajador, las condiciones en las que vivimos, y por ahí en doble sentido también, porque, al no ser formadores de precios, nos condicionan muchas situaciones macroeconómicas que hoy estamos viviendo.

Pero también es cierto que, al no llegar a una mesa de negociación paritaria, en la cual también es parte el Gobierno, es el Gobierno el que tiene que laudar en estas condiciones para poder llevar adelante los próximos números de este salario mínimo vital y móvil. Pero específicamente se trabó la negociación en la primera condición.

El aumento de la pobreza y la destrucción de las pymes, dos factores relacionados.

La CGT pide retroactividad a enero, subiendo el salario mínimo a 286.000, que, teniendo en cuenta que hoy está en 156.000, es un casi el 100%, y nosotros no estamos en condiciones de poder avanzar con esa charla, y no podíamos poner un número sin ponernos de acuerdo en la primera condición de la negociación de la paritaria. Cuando no se llega a un acuerdo en tres partes, es el Estado el que tiene que definir.

Durante el Gobierno de Macri cerraron más de 10 mil PyMEs, si no es exagerado el número, usted me corregirá. Me gustaría que hiciera un balance de cómo imagina que va a terminar este año…

Desde el 2008 en adelante fue siempre más la cantidad que cerraron o pasaron a la informalidad, que es un modo de supervivencia que tiene principalmente el sector de la micro y pequeña empresa. Hay una medición fuerte de 2011 a 2021 que indica que hay 46.000 empresas menos. Luego, lamentablemente, siguieron esas condiciones.

¿46 mil pymes menos en 10 años?

Sí.

Del 2011 al 2021 es una medición fuerte, después siguieron lamentablemente esas condiciones. Principalmente luego de la pandemia una gran cantidad de micro y pequeñas empresas pasaron a la informalidad comercial, o a ser “ formales digitales” como le decimos en CAME. No son informales ante la ley comercial Argentina, pero son formales digitales porque siguen operando, siguen trabajando ante la necesidad y las condiciones que genera nuestro país también, de una gran presión tributaria, condiciones que nos hacen no ser competitivos.

Por una cuestión de supervivencia se van generando una gran cantidad de empresas dentro de la informalidad, hoy superan ya el 40%. Es indudable que esto va a volver a pasar en marzo y abril, por las condiciones que venimos atravesando hace mucho tiempo, agravadas en el último mes.

Venimos atravesando ya hace un tiempo largo este proceso inflacionario donde, si bien no teníamos una crisis de actividad, sí teníamos una crisis en la que íbamos perdiendo continuamente rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas. Esto hizo que, al haber una contracción de la demanda, como está pasando en estos últimos meses, se encuentren con una falta financiera y una situación económica muy débil.

La única alternativa que tienen, vuelvo a repetir, las micro y pequeñas empresas, es pasar a la informalidad para sobrevivir y salir adelante. Por supuesto que el Estado debe trabajar para generar condiciones a la economía real y poder tener este sustento, porque las pymes vivimos del consumo interno. El 80% de lo que producimos las pymes es para consumo interno.

¿Usted ve una correlación incremento de la pobreza y la reducción de la cantidad de pymes? ¿Se han perdido 46.000 pymes sobre un total de cuántas?

En el 2008 éramos más de 600 mil pymes, y hoy somos menos de 530 mil. En esos números se nota la gran cantidad que faltamos.

¿El 8% del total de las empresas desaparecieron en los últimos 10 años? También del 8% fue el aumento de la pobreza, ahí se ve una correlación.

Sí. Esa es un poco la lectura que hacemos nosotros. Tengamos en cuenta que somos el primer contenedor, generamos trabajo continuamente. El formato de las empresas argentinas, el mayor formato, es de 1 a 9 empleados. Ahí estamos casi el 72% de un 98% que somos en total.

Es ahí donde realmente se siente mucho este la contención social, por más que al Gobierno actual no le guste la palabra, pero es lo que hacemos nosotros. Al generar una pequeña y mediana empresa, tomamos personal en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, y hacemos una contención social muy fuerte.

Por supuesto que está muy relacionado al incremento de la informalidad laboral y a la pobreza, justamente, la no creación y, por supuesto, la mortandad de la gran cantidad de pymes en nuestro país.

Usted mencionó que las pymes pasaban a la informalidad pero seguían en una especie de “formalidad digital”...

Hay una gran cantidad de empresas micro y pequeñas en Argentina que están en la “formalidad digital”. Es decir que usan los monederos digitales tanto nacionales como internacionales, como banco, y por supuesto, todas las plataformas de marketplace que existen en nuestro país y en el mundo, para poder vender y publicitar sus productos.

Eso es grave desde el lado de donde miramos nosotros, que estamos dentro de la formalidad, porque cada vez somos menos los que pagamos tributos y más los que no pagan. Una microempresa informal tiene un 50% de diferencia a favor, por el solo hecho del proceso tributario que tenemos en Argentina, entonces, indudablemente es mucho más atractivo estar en ese formato que estar dentro de la formalidad.

El Estado debe trabajar para generar condiciones para que no solamente se recuperen esa gran cantidad de empresas. Podemos llegar a decir que somos un poco más que Vaca Muerta en la macro, por la gran cantidad de divisas que pueden llegar a entrar al país si se registraran todas esas empresas. Eso lleva también a la informalidad laboral.

Eso le iba a preguntar, porque para poner en blanco a los trabajadores informales hay que poner en blanco a las pymes informales…

Exactamente.

¿Cuántas pymes informales estima que hay en la Argentina?

Calculamos que más del 40% de las micro y pequeñas empresas están dentro de la informalidad.

¿Es decir que serían unas 200.000, que se agregan a las 500.000 registradas? ¿Habría un total de 700.000 entre pymes formales e informales?

Más o menos. Es muy difícil saber. Llevamos un mapa de la informalidad que pronto lo vamos a conocer.

¿Qué promedio de empleados tiene una pyme?

Entre 1 y 5 empleados.

Osea que allí tenemos aproximadamente 750 mil trabajadores en negro resultado de 200 mil pymes no registradas…

Exactamente. Si volvemos al primer número, en Argentina somos más del 98% las pymes. De ese porcentaje, casi el 72% tenemos un formato de 1 a 9 empleados. Si usted considera que las pymes en negro tienen 1 o 2 empleados, es de todas maneras una gran cantidad de personas que están dentro de la informalidad.

Con respecto a la caída de ventas ¿Qué estima que va a pasar en 2024 y qué pasó entre diciembre y enero?

El relevamiento que hicimos en enero fue catastrófico, marcó una caída del 28% en general y 37% en alimentos y bebidas. En unidades vendidas no es que la gente está yendo a una segunda o tercera marca, sino que no han consumido directamente.

Son números realmente que preocupan mucho, principalmente, vuelvo a repetir, por lo que le comentaba recién, el 80% de todo lo que producimos es para el mercado interno, cuando hay una contracción de demanda tan fuerte, lo sentimos mucho en nuestras empresas, y eso indudablemente se está viendo ahora también en febrero. Esperábamos tener una pequeña, no digo levantada, pero por lo menos amesetamiento en febrero, para no caer tanto como pasó en enero, pero los números están dando parecido a enero, y eso, por supuesto, va a traer muchas complicaciones para febrero y marzo.

Entendemos que se está trabajando a nivel macroeconómico, que los números se deben corregir, pero en el mientras tanto también se debe tener atención a la economía real, para las pymes, que necesitamos tener consumo interno. Necesitamos que se vaya trabajando rápidamente en un plan económico productivo a la par de lo que se va haciendo a nivel macroeconómico.

