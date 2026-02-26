El auge de los centros de datos para IA en Asia: inversiones millonarias y alertas ambientales

El auge de los centros de datos se acelera en Asia impulsado por la inteligencia artificial, con gigantes tecnológicos que invierten miles de millones de dólares en la región ante la creciente demanda de servicios digitales, nuevas infraestructuras y una base cada vez mayor de usuarios conectados, según informó AFP con acceso a instalaciones en Indonesia.

La expansión responde al avance de herramientas de IA, desde chatbots hasta generadores de imágenes, que requieren enormes volúmenes de almacenamiento y procesamiento. Nuevos centros de datos -instalaciones similares a grandes almacenes donde se guardan archivos en línea y funcionan aplicaciones inteligentes- están proliferando en todo el mundo, pero el crecimiento es especialmente rápido en el sudeste asiático.

Recientemente, la agencia AFP obtuvo un “acceso poco habitual” a un centro de datos de Microsoft en Indonesia, donde no se exhiben logotipos en el exterior y los visitantes deben superar estrictos controles de seguridad. Allí, técnicos trabajan de forma permanente, incluso durante festividades religiosas, para garantizar que los sistemas no se detengan.

Según un informe de KPMG citado por France 24, la capacidad de los centros de datos en el sudeste asiático se triplicará entre 2025 y 2030, impulsada por un aumento de diez veces en el uso de inteligencia artificial.

Inversión tecnológica y presión sobre los recursos

“Esperamos que cada aplicación, cada carga de trabajo, cada usuario utilice IA en alguna parte de su flujo de trabajo”, afirmó Alistair Speirs, responsable de infraestructura en Microsoft, en declaraciones a AFP. La expectativa es que en pocos años la inteligencia artificial esté integrada en casi todas las actividades digitales.

Sin embargo, el crecimiento no está exento de desafíos. Muchos centros de datos en Asia aumentarán la demanda sobre redes eléctricas que aún dependen en gran medida de combustibles fósiles. En Indonesia, donde el carbón genera casi el 70% de la electricidad, el consumo energético de estas instalaciones podría cuadruplicarse hacia 2030, según el think tank Ember.

Además, el funcionamiento de los servidores requiere sistemas de refrigeración que ejercen presión sobre el suministro de agua. En el centro de datos indonesio, racks de servidores generan calor constante al responder consultas de IA, por lo que se utiliza un sistema de refrigeración por agua “en circuito cerrado” que evita recargas regulares.

“Hemos tenido que adaptar los diseños de nuestros centros de datos para adaptarse a diferentes estructuras de poder y a distintos mecanismos de refrigeración”, explicó Noelle Walsh, responsable de las operaciones en la nube de Microsoft, en declaraciones a AFP.

Competencia regional y debate ambiental

Singapur fue durante años el principal polo regional de centros de datos, pero suspendió nuevos desarrollos entre 2019 y 2022 por preocupaciones vinculadas al consumo de energía, agua y uso del suelo. Tras esa pausa y el auge global de la IA después del lanzamiento de ChatGPT, el crecimiento se desplazó hacia Malasia y se expandió a Tailandia, Indonesia, Filipinas y Vietnam.

“El auge está ahí”, sostuvo Trung Ghi, de la consultora Arthur D. Little, citado por France 24, y explicó que las empresas compiten por la “ventaja del primer jugador” en una industria en plena expansión. Según el analista, alojar centros de datos es una “situación en la que todos ganan”, ya que mejora la eficiencia empresarial y dinamiza las economías locales.

En Yakarta, donde Microsoft desarrolla instalaciones distribuidas para mitigar riesgos de terremotos e inundaciones, la compañía anunció una inversión de 1.700 millones de dólares con potencial capacidad “hiperescala”, que requeriría cientos de megavatios de electricidad. La empresa aseguró que trabaja para impulsar energías más limpias y firmó un acuerdo con el proveedor estatal indonesio para sumar unos 200 megavatios de renovables en una década.

Pero el impacto ambiental sigue siendo motivo de debate. La científica Olivia Jensen, de la Universidad Nacional de Singapur, advirtió a France 24 que el auge de los centros de datos “ejercerá aún más presión sobre los recursos hídricos de la región”. Mientras tanto, Microsoft proyecta que su consumo de agua crecerá hasta 2028 antes de estabilizarse, aunque los sistemas de próxima generación podrían requerir aún más potencia. “Si estas cosas crecen y tienen más sed, entonces algo tiene que ceder”, concluyó Ghi.

