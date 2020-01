El Banco Central busca poner límites al avance de las fintech argentinas

El Banco Central analizará esta semana cómo regular a las fintech, las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, para que compitan en igualdad de condiciones con los bancos.

El directorio de la autoridad monetaria tiene previsto reunirse pasado mañana y evaluará cómo regular a esas compañías, frente a los numerosos reclamos de las cámaras que agrupan a los bancos hicieron en ese sentido.

Los banqueros pretenden que las fintech tengan las mismas condiciones regulatorias e impositivas que tienen ellos.

La principal limitación será la prohibición de envío de dinero desde la CVU (cuenta virtual uniforme) de una persona jurídica a otra CVU, publicó este martes el matutino La Nación. Otra limitación será la de obligar a estas empresas a que coloquen el dinero que sus clientes tienen en las billeteras virtuales en una cuenta corriente bancarias.

También, se determinarán criterios para que las fintech especializadas en crédito, no sean consideradas "de intermediación financiera".

Recientemente, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, expresó su intención de regular este negocio: "lo que hay que ver es que cuando ofrecen un monedero electrónico, es que no haya escondido detrás un mecanismo de intermediación financiera porque lo único que pueden hacer las fintech con ese dinero es depositarlo en un banco".

"Después, si quieren dar préstamos, lo tienen que dar con capital propio pero no pueden utilizar para eso el dinero que reciben usando la diferencia temporal que disponen entre el cobro y el pago a su clientes", añadió, en declaraciones periodísticas.

Por su parte, el presidente de la cámara que agrupa a estas compañías, Juan Pablo Bruzzo, advirtió que "cortar la interoperatividad entre cuentas bancarias y virtuales sería un grave retroceso".

"Prohibirlas no es el camino: en todo caso, que la AFIP extienda el impuesto a estas transferencias si la idea es igualarlas", enfatizó el empresario.

En una reciente entrevista con Jorge Fontevecchia en Diario PERFIL, Pesce ya había anticipado el análisis sobre los emprendimientos financiero-tecnológicos:

—¿Se va a buscar algún sistema de regulación que ponga a las fintech en iguales condiciones que los bancos?

—Los únicos que pueden hacer intermediación financiera en Argentina son los autorizados por el Banco Central. La intermediación financiera está prohibida en Argentina, salvo por aquellos que tienen autorización del Banco Central. Eso hay que cumplirlo. Si alguien quiere realizar un sistema de crédito con su capital propio o conseguir capital en la bolsa y prestar, puede hacerlo pero no a través de depósitos electrónicos o tradicionales. Ahí vamos a ser cuidadosos. La información debe ser clara cuando uno tiene una cuenta electrónica o cuando invierte en un fondo. La gente tiene que tener perfectamente claro qué está sucediendo. En un caso y en el otro, el dinero va a lugares distintos. El dinero de las cuentas electrónicas tiene que estar depositado en un banco, en la cuenta corriente de un banco. No puede haber opciones a eso. Me río, porque el money market hace diez años era una cosa sofisticada y hoy está cargado en un celular. Pero debe realizarse a través de regulaciones de la Comisión Nacional de Valores y en fondos regulados. Todo lo que ayude a disminuir el uso del efectivo, a facilitar el sistema de compras, a que por ejemplo una persona en Mendoza pueda vender algo en Buenos Aires, bienvenido sea. Hay cuestiones también impositivas: las personas tienen que pagar cuando tienen una cuenta corriente en un banco o las empresas débitos y créditos bancarios. Hay que respetar las regulaciones para no generar un precipicio fiscal.

NA