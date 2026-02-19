El Banco Central compró US$ 76 millones pero las reservas perforaron los US$ 45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta rueda, la autoridad monetaria compró US$ 76 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas disminuyeron y llegaron a los US$ 44.913 millones, con una caída de US$ 216 millones respecto a la última jornada.

La caída en el nivel de reservas se debió a un pago al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por unos US$ 30 millones y a variaciones en cotizaciones por alrededor de US$ 50 millones, según Noticias Argentinas.

La autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili efectuó compras de reservas en las últimas 32 ruedas y suma compras por US$ 2.245 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.088 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 411 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 3.748 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.050 millones.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, analizó el ritmo de compras de reservas por parte del BCRA y aseguró que “los pesos que el BCRA vuelca al sistema por la compra de dólares, los absorbe el Tesoro rolleando por arriba del 100% los vencimientos de bonos. Con esta metodología evita una re-monetización excesiva, lo que ayuda a sostener el equilibrio entre acumulación de reservas y estabilidad cambiaria.”

Además, destacó que “mientras el BCRA siga consolidando su balance y acumulando reservas, el riesgo país debería retomar el sendero hacia la zona de 450 puntos.”

El FMI respaldó la política de acumulación de reservas

En una reciente conferencia de prensa, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, celebró la política de acumulación de reserva por parte del BCRA. Al respecto comentó que "el FMI está “especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas”.

“La acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”, comentó la funcionaria.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

La balanza comercial comenzó 2026 con un superávit de $1.987 millones

La balanza comercial en enero de 2026 marcó un superávit de US$ 1.987 millones, por US$ 7.057 millones en exportaciones y US$ 5.070 millones en importaciones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En enero, las exportaciones crecieron 19,3% con respecto al mismo mes de 2025, impulsadas por un incremento de 18,5% en las cantidades exportadas, y 0,7% en los precios. La cifra de US$ 7.057 millones es la más alta desde 2008, según el CEPEC.

Por su parte, las importaciones cayeron 11,9% interanual. La baja se debió a la disminución de 12,1% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 0,2%.

FN