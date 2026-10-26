El Banco Central no compró dólares en una rueda marcada por la volatilidad cambiaria

El Banco Central de la República Argentina no compró dólares este lunes 26 de octubre, cortando una racha de 19 ruedas consecutivas. El nivel de reservas terminaron en US$ 50.481 millones, ubicándose US$ 278 millones con respecto al cierre anterior.

Desde que comenzó el año, hizo compras en 194 de las 199 ruedas y la suma acumulada supera los US$ 15.800 millones. Desde el equipo económico aspiran a cerrar el año con adquisiciones por US$ 20.000 millones.

La decisión del Central estuvo enmarcada en los incrementos de todas las cotizaciones de dólares, tras la noticia de la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil.

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El oficial minorista trepó a $1.560,40, el MEP en $1.570,10 y el CCL en $1.676,10. Por su parte, el dólar mayorista dólar mayorista terminó en $1.541.

Desde el CEPEC señalaron que “al no intervenir justo el día en que el Real brasileño se desplomó un 9%, envió una señal clara: prefiere no convalidar un precio distorsionado por el shock externo”.

“Es una jugada defensiva, pero arriesgada, porque deja al mayorista sin el ancla que lo sostenía. Las reservas quedaron en US$ 50.481 millones y el mercado se pregunta si esta pausa es solo táctica o el inicio de un cambio de estrategia”, agregaron desde la consultora.

Compras mensuales

En lo que va de octubre, el Banco Central compró US$ 1.253 millones y, faltando cuatro ruedas, ya superó ampliamente a las registradas en julio y agosto.

Las compras mensuales del Central en 2026 fueron:

- Enero: US$ 1.158

- Febrero US$ 1.557

- Marzo: US$ 1.671 millones

- Abril: US$ 2.769 millones de abril,

- Mayo: US$ 2.596 millones

- Junio: US$ 1.418 millones

- Julio: US$ 2.162 millones

- Agosto: US$ 768 millones

-Septiembre: US$ 473 millones

LM