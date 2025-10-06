El déficit comercial con Brasil supera los US$ 4.700 millones en lo que va de 2025

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó en septiembre un valor de U$S 3.051 millones, marcando un aumento del 11,9% con respecto al mismo mes de 2024.

Este robusto nivel de comercio se produjo debido al alto volumen de importaciones brasileñas, según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El resultado de las transacciones dejó a Argentina con un déficit comercial de U$S 578 millones en septiembre. En los primeros nueve meses de 2025, el resultado negativo asciende a U$S 4.720 millones, revirtiendo el superávit de U$S 51 millones registrado en el mismo período de 2024.

En septiembre, las exportaciones argentinas a Brasil sumaron U$S 1.236 millones, lo que representa una caída interanual del 2,8% (el tercer mes consecutivo de baja). La contracción se debió principalmente a menores colocaciones de vehículos automotores de pasajeros, óleos crudos de petróleo y cebada no molida.

Por su parte, las importaciones brasileñas totalizaron U$S 1.814 millones, registrando un fuerte incremento interanual del 24,9%. Este alza, aunque fue la menor suba del año, estuvo impulsada por la adquisición de vehículos automotores de pasajeros, vehículos para transporte de mercaderías, energía eléctrica y partes de vehículos.

Pese a la caída interanual, es importante destacar que las exportaciones argentinas experimentaron una significativa mejora mensual, creciendo un 20,1% respecto a agosto de 2025.

Socios comerciales

En el contexto regional, Argentina mantiene su rol como socio fundamental de Brasil, ubicándose ubicó como el tercer mayor comprador de productos del vecino país, solo superada por China, Hong Kong y Macao, y Estados Unidos.

Por otro lado, Argentina se posicionó en el quinto lugar como proveedor a Brasil, detrás del bloque China/Hong Kong/Macao, Estados Unidos, Singapur y Alemania.

El informe de la CAC también reflejó una sólida performance de Brasil en su comercio con el mundo. Sus exportaciones globales crecieron un 7,2% interanual, totalizando U$S 30.531 millones, y sus importaciones subieron un 17,7%.

El saldo comercial global de Brasil se mantuvo superavitario por séptimo mes consecutivo, alcanzando los U$S 2.990 millones en septiembre.