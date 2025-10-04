Jugosas ofertas de exportadores en Alemania: "Europa es hoy la vidriera de la carne argentina"

Encarar negocios a nivel global es hoy un factor clave, y con ese objetivo un grupo de 32 frigoríficos, bajo la coordinación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se encuentra participando de la feria internacional ANUGA, en la ciudad alemana de Colonia. El objetivo es tan simple como tentador, reforzar vínculos comerciales existentes, sumar nuevos clientes y, sobre todo, sostener el bien ganado prestigio de la carne argentina en los principales mercados del mundo.

En diálogo con Radio PERFIL, el consejero del IPCVA, Daniel Urcía, sostuvo que la carne argentina “está muy bien valorada” y que los importadores reclaman previsibilidad: “El desafío es garantizar continuidad en la provisión. Si no lo hacemos, prefieren pagar menos por la carne uruguaya, pero tenerla siempre”. Para Urcía, “Europa es la vidriera de la carne argentina”.

Stand de Argentina en ANUGA

En los principales restaurantes de lugares como Colonia, Düsseldorf o Berlín, los cortes nacionales figuran en las cartas como sinónimo de calidad. “Esto atrae también a turistas de otros países, que buscan probar la carne argentina”, explicó el representante del instituto.

Además, el IPCVA presentó en la feria los avances logrados en materia de sustentabilidad. Según Urcía, “Argentina es un país de bajo riesgo de deforestación”, y los estudios sobre huella de carbono y uso de recursos “muestran que la ganadería local es compatible con los estándares ambientales europeos”.

Precios en alza y nuevos desafíos como el comercio con China

Los precios internacionales de la carne muestran una tendencia positiva. En particular, la categoría vaca registró una recuperación superior al 50% en los últimos meses. Urcía aclaró que la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, “no impactará de forma significativa en los contratos vigentes”. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de “seguir atentos a los cambios en las políticas comerciales de China o Estados Unidos”, que podrían alterar las condiciones de la exportación.

Exposición del stand argentino

El 70% del volumen de carne vacuna exportado por Argentina se destina a China, especialmente de la categoría vaca. Otros destinos relevantes son Europa, Estados Unidos, Israel y Chile, donde se comercializan cortes de novillo y vaquillona.

“En la faena se obtienen dos medias reses y hay que colocar todas las partes. No sirve vender caro el lomo, que representa apenas el 1% del animal, si el resto no se comercializa. La eficiencia comercial es clave”, explicó Urcía.

Daniel Urcía, consejero del IPCVA, promoviendo la carne argentina.

El IPCVA confía en que la participación en ANUGA permitirá consolidar la imagen de la carne argentina y sostener su posición en un mercado cada vez más competitivo. La estrategia combina sustentabilidad, calidad y previsibilidad como ejes centrales para asegurar contratos y mantener el liderazgo regional.

