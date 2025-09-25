jueves 25 de septiembre de 2025
POLITICA
GOBIERNO

El Gobierno salió a aclarar que el esquema de retenciones cero para la carne continúa sin cupo hasta el 31 de octubre

A través de su cuenta en redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró cómo será el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas

Manuel Adorni en su conferencia de prensa del 18 de julio de 2025
Manuel Adorni en su conferencia de prensa del 18 de julio de 2025 | Captura

A través de su cuenta en redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni ,aclaró que "el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo".

En desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota