El Gobierno salió a aclarar que el esquema de retenciones cero para la carne continúa sin cupo hasta el 31 de octubre
A través de su cuenta en redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni ,aclaró que "el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo".