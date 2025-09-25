Tras el cierre de la quita de retenciones a los cereales y oleaginosas anunciado este miércoles por la noche por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras apenas 72 horas de vigencia de la medida, se alzaron las voces de la oposición, que reclama que vez de favorecer al agro se transfirieron recursos públicos a una decena de grandes empresas.

Pablo Furnari: “La baja de retenciones favorece más a grandes empresas que a pymes”

A las 21.15 del miércoles, ARCA anunció a través de un posteo en la red social X que se había "dado de baja" la opción de las retenciones cero por haber "alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025". Apenas 23 minutos más tarde, el diputado y otra vez candidato Ricardo López Murphy salió al cruce de la noticia: "72 horas después de anunciar con bombos y platillos 'retenciones cero' el gobierno vuelve a ponerle retenciones al campo. Y encima lo celebran como un éxito", dijo. Y calificó el episodio de manera lapidaria: "Lamentable".

Una hora después, Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Provincias Unidas, declaró en la misma plataforma: "Para nosotros las retenciones tienen que ser siempre cero".

El ex ministro del Interior durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner argumentó: "Este Gobierno, después de haber subido las retenciones desde que asumió, las termina bajando solamente por 3 días. Nadie puede producir con esa inestabilidad. Nadie puede planificar con un Gobierno que va a los tumbos". Y acusó: "Así termina siendo negocio de pocos grandes productores que estaban stockeados para esta situación".

Raúl Milano: “El campo es hoy el principal aportante de divisas de la Argentina”

Este jueves por la mañana se sumó al repudio Itaí Hagman, también diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria. "Así, sin más, el Gobierno le regaló 1.500 millones de dólares a una decena (literal) de cerealeras. En dos días", posteó en X. "Es más guita que la que necesitan las millones de personas con discapacidad para que se cumpla la ley. Mas guita que lo que demanda la ley de financiamiento universitario. Mucho, muchísimo más que la emergencia pediatrica que financia al Garrahan", comparó. Y advirtió: "No vayan a pensar que la baja de retenciones fue un beneficio 'para el campo': a los productores los cagaron de arriba de un puente".

La reacción más contundente provino del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI. "Son unos estafadores, tramposos y timberos", aseguró, en un tuit escrito con letras mayúsculas y en negrita, para dar más énfasis. Y remató: "Otra vez le mintieron al campo". En su tuit comparte un hilo escrito por el periodista Matías Longoni, especializado en agroindustria, donde se califica a la eliminiación de retenciones como "falsa" y se la clasifica como un fraude más grave que el caso de la criptoestafa Libra o del hipotético esquema de corrupción del 3% por el cual se investiga a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Así, las voces de la oposición muestran su indignación por lo que consideran otro negociado que podría transferir recursos de los que menos tienen a las corporaciones más poderosas.

