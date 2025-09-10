Raúl Milano: “El campo es hoy el principal aportante de divisas de la Argentina”

En diálogo con Canal E, Raúl Milano analizó cómo los desequilibrios macroeconómicos afectan directamente a la cadena de la carne. El especialista advirtió que la mirada excesivamente financiera ignora el impacto en la producción.

“Con tasas de interés del 70 u 80% anual y una inflación del 25 al 30%, es imposible que la economía real funcione”, señaló. Para Milano, la situación de los feedlots es crítica: “Un filotero mueve una suma extraordinaria de dinero y termina enfrentándose a tasas que destruyen cualquier rentabilidad”.

El rol del dólar en la competitividad

Milano destacó que la cotización del dólar es clave para la industria cárnica. “Hoy, con un dólar en torno a 1.400 pesos, la industria tiene un mejor poder de compra”, explicó. Recordó que meses atrás algunos analistas proyectaban un dólar a la baja: “Decir que iba a estar en 1.000 en vez de 1.200 era un error que le costaba fortunas al productor”.

El experto remarcó que un tipo de cambio artificialmente planchado deteriora la competitividad: “Cuando se quiere sostener un dólar ficticio, nadie mira la economía real y terminan pagando las provincias industriales y agropecuarias”.

Retenciones y falta de incentivos

En su análisis, Milano resaltó la importancia del campo como sostén de la economía nacional. “El campo es el aportante de divisas que tiene la Argentina. Sin el campo, faltan dólares y vivimos tensiones permanentes”, aseguró.

El consultor cuestionó las retenciones que aún pesan sobre el sector: “Si queremos entender por qué Argentina está mesetada frente a Brasil, Uruguay o Paraguay, la respuesta es simple: ellos tienen retenciones cero y nosotros no”. Según afirmó, esta carga limita la posibilidad de invertir, ampliar la producción y mejorar la competitividad.

Competencia de Brasil y el mercado chino

Respecto al impacto internacional, Milano descartó un riesgo inmediato de invasión de carne brasileña al mercado interno. “Argentina nunca fue un país importador de carne. Hoy el 70% va al consumo local y el 30% a exportación”, indicó.

Sin embargo, advirtió sobre los efectos indirectos de la política comercial brasileña. “Con los aranceles de Estados Unidos, Brasil redirige sus exportaciones a China y eso presiona a la baja los precios. No perdemos el mercado, pero sí el valor de integración de la media res”, explicó.