Sigue en rojo el intercambio comercial con Brasil y un sector clave tuvo un salto importador

La balanza comercial con Brasil sigue mostrando números rojos. En efecto, en abril, el déficit comercial fue de u$s 625 millones, el más alto desde agosto de 2023. Según datos aportados por ABECEB, se trató del noveno mes consecutivo con déficit comercial entre ambos países, y se compara con un superávit de u$s 116 millones en igual mes de 2024.

El flujo comercial bilateral total (es decir, el agregado del comercio que incluye importaciones y exportaciones) fue de u$s 2.568 millones, con lo cual registró una suba del 11,0% anual.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 323 millones con un fuerte aumento de las importaciones

Lo preocupante del intercambio con Brasil fue que, el saldo acumulado en el primer cuatrimestre de 2025 fue un déficit de u$s 1.892 millones, una caída de u$s 1.927 millones respecto al acumulado en el primer cuatrimestre del año pasado (que fue de u$s 35 millones.

En su análisis ABECEB señala que "La ampliación del rojo comercial se explica principalmente por el salto de las importaciones que totalizaron u$s 1.597 millones en el cuarto mes del año, mostrando una suba de 45,2% interanual (+u$s 497 millones), mientras que las exportaciones se contrajeron en u$s 243 millones en dicho mes (-20,0% versus abril de 2024)".

Qué importaciones fueron las que más crecieron con Brasil en estos cuatro meses de 2025

Para explicar el salto importador, fue clave el sector automotriz: todos los rubros de este segmento aumentaron, y en su agregado los de mayor participación explican un 76% del incremento importador (es decir, u$s 380 millones de los u$s 497 millones que aumentaron).

En particular, las compras desde Brasil de vehículos automotores de pasajeros aumentaron un 164,0% anual y totalizaron u$s 385,5 millones, mientras que los vehículos para transporte de mercancías vieron una expansión de 343,0% (y alcanzaron u$s 108,3 M), así como un incremento de 370,1% anual en las compras de vehículos de carretera (u$s 72,0 M).

Por la guerra comercial de Estados Unidos, Argentina perdería el superávit comercial

En menor medida, ABECEB destaca que se expandieron los motores de pisón y sus partes (33,6% anual), que alcanzaron u$s 37,4 M, y las importaciones de partes y accesorios de vehículos automotores crecieron un 4,9% y totalizaron u$s 146,2 M.

"El salto de importación del sector automotriz tiene que ver con la normalización del comercio exterior desde muy bajos niveles en 2024, acompañado por la recuperación del mercado y el abaratamiento de las importaciones", señalaron desde la consultora.

Las importaciones del sector automotriz treparon con fuerza en abril .

Por otra parte, se vio un fuerte aumento en las compras de soja (290,9% anual, a u$s 30,1 M), y de energía eléctrica (u$s 34,1 M, suba de 169,8%), pero caídas fuertes en aceites combustibles de petróleo (no brutos), de 84,8% (a u$s 5,5 M), y en las importaciones de

mineral de hiero (-74,9%, a u$s 8,8 M), y de tubos y perfiles huecos y accesorios, que bajaron un 75,5% anual (a USD 1,5 M).

Según los datos anteriores "el agro mostró un desempeño importador positivo, pero los sectores de energía y de metalmecánica mostraron bajas pronunciadas" señalaron desde la consultora..

Qué pasó con las exportaciones a Brasil en abril 2025 y el acumulado del año

Paralelamente, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los u$s 972 millones en abril mostrando una contracción de 20,0% anual y marcando su segunda caída luego de casi un año de subas.

Esta es su peor caída desde febrero de 2024. En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones cayeron solo un 0,7% anual debido al fuerte desempeño en el primer bimestre (aumento de 28,2% anual acumulado en enero-febrero).

Entre los productos de mayor participación, la dinámica fue heterogénea:

₋ El sector automotriz mostró una dinámica mixta, con fuertes subas en el rubro de vehículos automotores para transporte de mercancías, que creció un 50,8% anual y totalizó 244,9 M, así como en motores de pistón y sus partes, que se expandieron un 6,7% anual a USD 32,8 M. Por el contrario, los vehículos automotores de pasajeros mostraron una baja de 12,4% anual, llegando a u$s 185,7 M.

Por qué Brasil y Argentina saldrían ganando con la guerra comercial



₋ El grueso de la caída total se debe al sector energético, ya que las exportaciones de aceites brutos de petróleo crudo cayeron en un 99,5% anual, a u$s 0,8 M, versus u$s 154,5 M en abril de 2024; en tanto, las ventas externas de propano y butano licuados (es decir, de GLP) cayeron en un 66,9% anual, a u$s 13,0 M (restando USD 26,2 M al total).

La baja de las exportaciones petroquímicas dio cuenta de un 73% de la caída total (es decir, de u$s 179,9 M), aunque debe tenerse en cuenta que el sector automotriz disminuyó la magnitud de la caída en u$s 63 M.

- Finalmente, el agro también mostró una dinámica negativa: las ventas de trigo y centeno sin moler cayeron un 7,2% anual, a u$s 63,0 M, mientras que las exportaciones de cebada sin moler cayeron un 51,5% anual y alcanzaron u$s 19,5 M, mientras que las exportaciones de productos hortícolas cayeron un 47,7% y totalizaron u$s 20,6 M. Esto quiere decir que la baja en las exportaciones agrícolas de u$s 44,3 M explica un 18% de la baja total en las ventas a Brasil (de u$s 243 M).

