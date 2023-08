El dólar blue subió $22 en la semana, anotó un nuevo récord y treparon los financieros

A pesar del anuncio de un entendimiento técnico con el FMI y de un Sergio Massa en modo campaña, el mercado se mostró intranquilo ante la especulación de la venta de oro de las reservas del BCRA, que salió a desmentir, y de las nuevas normativas de la CNV que aplicó nuevas restricciones para la operación con bonos y favorecer el control de los tipos de cambio, el dólar blue cerró otra semana caliente a $ 574, lo que implicó una suba de $ 22 en las últimas cinco ruedas, y los tipos de cambio financieros también cerraron al alza con récords nominales.

En lo que va del año la divisa paralela subió $ 228, después de cerrar 2022 en $ 346 y, desde que asumió Massa en el Palacio de Hacienda el miércoles 3 de agosto, incrementó $ 276.

En la Bolsa porteña, los dólares financieros marcaron nuevos récords. El dólar Contado con Liquidación, que registró su octava suba consecutiva, trepó hasta los $ 583. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 108,7%.

El dólar MEP o Bolsa cotizó en $ 520,10 y la brecha con el oficial alcanza el 86,18%.

La rueda de ayer dejó entrever que el BCRA convalidó una aceleración en el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, crawling peg, en lo que podría ser una señal al Fondo.

El dólar mayorista subió $ 1,25 en la rueda de ayer y actualizo al tipo de cambio A3500 a “un ritmo de 11,8% mensual que proyectado da 286,9% anual”, según precisó Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group.

Por otra parte, el Banco Central terminó la jornada de ayer con un saldo comprador por unos US$ 221 millones, en las últimas cinco ruedas acumuló compras por US$ 541 millones y suma desde el lanzamiento del programa exportador US$ 1.274 millones.

Un dato positivo es que la entidad monetaria pudo acelerar la compra de divisas y que ingresen dólares a las críticas reservas. Particularmente en la jornada de ayer fue posible en gran medida el aporte que hizo YPF. La petrolera estatal liquidó US$ 345 millones al recibir un crédito de la CAF para financiar inversiones.

Las economías regionales liquidaron hoy US$ 99,2 millones y sumaron en las últimas diez ruedas US$ 1.613 millones, que representa el 81% del objetivo de US$ 2.000 millones que se fijó el Ministerio de Economía, desde que lanzó la cuarta etapa del dólar agro.

Una nueva deuda, ahora con Qatar, para pagar al Fondo

Ayer se conoció que la Argentina pidió un préstamo a Qatar para hacer frente a un pago al Fondo Monetario Internacional en concepto de intereses por US$ 775 millones. Un nuevo acreedor para que el país pueda cumplir con sus necesidades financieras: el último fin de semana, el ministerio de Economía anunció que tomaba un crédito con la ex Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Banco de Créditos Internacionales.

En un sentido, la decisión del ministro de Economía Sergio Massa cumple con su promesa de no usar reservas en dólares del Banco Central para enfrentar los compromisos con el Fondo Monetario.

De acuerdo con lo informado por economía, el giro se hizo en la moneda del FMI, unos 580 millones de Derechos Especiales de Giro equivalente a 775 millones de dólares.

El préstamo será pagado el día en que el FMI gire el desembolso por US$ 7.500 millones que se espera para la segunda mitad de este mes, una vez que el Directorio del FMI apruebe las quinta y sexta revisión, según informó Economía.

A su vez, la deuda tiene una tasa de interés anual del 4,033%, que es la variable que aplica el FMI a los DEGs, que la pagará el Tesoro y no el BCRA.