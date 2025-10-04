El dólar subió $ 100 en la semana y cerró a $ 1.450

En una semana financiera marcada por la expectativa de las negociaciones que mantiene el equipo económico con el Tesoro de Estados Unidos, el dólar oficial mayorista escaló $ 99,5 en las semana y cerró a $ 1425,5. Mientras que el minorista subió $ 100 en las últimas cinco ruedas y terminó en $ 1.450, pese a que la cotización se mantuvo estable desde el miércoles.

La semana también estuvo influenciada por la intervención del Gobierno en el mercado. Varios analistas advirtieron por la presencia vendedora del Tesoro, con rumores de que a mitad de semana ascendió a US$ 450 millones, y con el Banco Central vía bonos dólar linked.

En la plaza local, el S&P Merval registró una pequeña caída diaria del 0,2% en pesos. Pero el mayor índice bursátil de la plaza local cerró una semana marcada por pérdidas medido en dólares del 2,7%, pese a la suba de ayer del 2,1%. En el panel líder, las acciones terminaron mixtas, con subas de Sociedad Comercial del Plata (+3,7%) y Ternium (+3,6%) , y principales bajas de Central Puerto (-2,6%) y Edenor (-2,1%).

La deuda soberana en dólares se pintó de verde en la última rueda. Los bonos bajo legislación local fueron impulsados por el Bonar 2035 (+4,3%) y Bonar 2029 (+3,9%). Mientras que los títulos que se negocian en Nueva York avanzaron hasta un 5,8% con el Global 2038, seguido del Bonar 2041 (5,1%).

El riesgo país cerró en los 1.165 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan subió en la semana 105 unidades.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la última rueda de la semana con mayorías al alza. Los ADRs que terminaron a la fueron: Macro (+2,8%), Galicia (+2,6%), Bioceres (+2,3%), Ternium (+2,3%), YPF (+1,4%). Mientras que a la baja finalizaron Mercado Libre (-3,2%), Irsa (-1,8%) y Central Puerto (-1,5%).