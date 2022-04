El FMI renegociará las deudas de tres países afectados por la guerra en Europa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se prepara para comenzar a revisar las deudas de Egipto, Sri Lanka y Túnez, tres países especialmente afectados por las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania, según anunció este jueves 14 la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

En una entrevista brindada a Bloomberg Television, Georvieva afirmó que el organismo “va a sentarse con Sri Lanka, con Egipto, con Túnez y vamos a discutir qué cosas pueden hacerse realmente".

Sri Lanka y Túnez son dos de los mercados emergentes que poseen bonos en dólares emitidos por sus gobiernos que pagan como intereses, al menos, mil puntos más que la tasa de referencia del Tesoro estadounidense.

Ambos países, impactados por las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania, se verán enfrentados a un recrudecimiento de su situación financiera dado que la Reserva Federal estadounidense (FED) al igual que otros bancos centrales del mundo, comenzaron a subir sus tasas de intereses con el objetivo de amortiguar la inflación que, en el caso de Estados Unidos, llegó a un récord en más de 40 años.

Las deudas de Sri Lanka, Egipto y Túnez

Sri Lanka, que se declaró en default esta semana y sufre su peor crisis económica desde su independencia hace 50 años, planea comenzar la próxima semana las negociaciones con el FMI con el objetivo de recibir un salvataje.

De acuerdo a diversas estimaciones, el país sudasiático necesitará de unos US$ 7.000 millones para pagar su deuda este año, meta que será imposible con unas reservas que totalizaban, a fines de marzo, sólo US$ 1.900 millones.

Por su parte, Egipto, uno de los países más endeudados del Medio Oriente e importador de los alimentos, manifestó el mes pasado su intención de extender el programa de financiamiento que posee con el organismo. El país ya había entrado en un programa de US$ 12.000 millones con el FMi en 2016, al cual se sumó un acuerdo "stand-by" de US$ 5.200 millones y otro préstamo de US$ 2.800 millones en 2020.

Por otro lado, según diversos analistas, Túnez, si bien negociará con el FMI, no planea una reestructuración de la deuda –que incluye al menos US$ 5.000 millones en eurobonos- con los demás acreedores.

Los tres países se sumarían a Líbano, que la semana pasada alcanzó un acuerdo preliminar con el FMI para un préstamo de US$ 3.000 millones.

Fuente: Télam.

