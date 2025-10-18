El Fondo Monetario insistió con la acumulación de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a insistirle al gobierno de Javier Milei con la necesidad de acumular reservas internacionales, fortalecer la política monetaria y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.

“Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”, destacó el FMI en el informe Perspectivas Económicas Regionales para el Hemisferio Oeste, que se publicó ayer.

No es la primera vez que la entidad advierte con la importancia de apuntalar las arcas del Banco Central (BCRA). Es más, la acumulación de reservas es la única meta que el gobierno de Milei no pudo cumplir en la última revisión del acuerdo. Según indicó el documento del Fondo, al BCRA le faltaron US$ 3.600 millones para alcanzar lo pactado para el segundo trimestre.

El organismo multilateral destacó las reformas implementadas por la administración libertaria al argumentar que puso en marcha “un ambicioso paquete de reformas orientadas al mercado, con el objetivo de impulsar la productividad y el crecimiento”.

Más allá de los elogios a la actual gestión, el ente crediticio advirtió que “se requieren esfuerzos sostenidos para mantener la disciplina fiscal, fortalecer el marco de política monetaria y de gestión de liquidez, y reforzar las reservas internacionales, con el fin de garantizar un acceso estable y duradero a los mercados internacionales de capital”.

En conferencia de prensa, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Nigel Chalk, sostuvo que el organismo internacional “busca un conjunto coherente de políticas macroeconómicas que incluyan políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina”.

Chalk, quien tiene a cargo las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo tras el corrimiento del cargo del chileno Rodrigo Valdés, se refirió por último a las conversaciones que mantuvo el FMI con el Tesoro de Estados Unidos respecto al rescate financiero que preparan para el gobierno de Javier Milei. “Nuestro personal ha dedicado muchas horas y ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense en este proceso. Nos comprometemos a trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, sostuvo en la conferencia de prensa el funcionario británico.