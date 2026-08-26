El Gobierno aprobó un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de Compañía Mega para ampliar su complejo industrial, con una inversión prevista de US$365 millones.

Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto permitirá incrementar en 1.500 toneladas la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs).

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La iniciativa también contempla la creación de 800 puestos de trabajo y busca fortalecer el perfil exportador del sector energético.

Un impacto estimado de US$213 millones en la balanza comercial

De acuerdo con la información oficial, la ampliación tendrá un impacto estimado de US$213 millones en la balanza comercial.

El objetivo es elevar la capacidad de procesamiento y producción vinculada con los líquidos del gas natural, un segmento asociado al desarrollo de la industria energética y al potencial exportador del país.

Desde Economía destacaron que la formalización del proyecto bajo el RIGI permitirá avanzar con una inversión de gran escala destinada a ampliar la infraestructura existente y aumentar la capacidad productiva.

Compañía Mega en Vaca Muerta.

Qué implica la ampliación del complejo de Mega

Compañía Mega avanzará con una expansión de su complejo industrial para sumar capacidad de producción de NGLs.

El proyecto prevé una inversión total de US$365 millones y, según el anuncio oficial, estará acompañado por la generación de unos 800 empleos durante su desarrollo.

La ampliación se incorpora así al conjunto de proyectos aprobados dentro del RIGI, el esquema creado para otorgar incentivos a inversiones de gran magnitud.

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Con esta incorporación, el Gobierno busca reforzar el flujo de inversiones hacia sectores con capacidad de generar divisas, ampliar exportaciones y aumentar la producción energética.

El RIGI suma otro proyecto energético

Con la incorporación de la ampliación de Compañía Mega, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones alcanza 21 proyectos aprobados hasta el momento. La aprobación vuelve a colocar al sector energético entre los principales receptores de inversiones bajo el régimen.

En este caso, el foco está puesto en aumentar la producción de líquidos del gas natural, un segmento con potencial para abastecer tanto al mercado interno como a destinos externos.

Para el Gobierno, el crecimiento de las exportaciones energéticas es uno de los pilares para mejorar de manera estructural la generación de divisas y reducir la histórica restricción externa de la economía argentina. La expansión de Vaca Muerta, el aumento de la producción de gas y petróleo y los nuevos proyectos de infraestructura buscan transformar al sector en una fuente sostenida de dólares, con impacto directo sobre la balanza comercial, las reservas y la capacidad de financiar importaciones e inversión. En ese marco, el RIGI funciona como una herramienta para acelerar proyectos de gran escala y consolidar a la energía como uno de los principales complejos exportadores del país.

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