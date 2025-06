El Gobierno confía en pasar el examen del FMI a pesar de no cumplir con una meta clave

Desde este martes, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Bikas Joshi, está desde este martes en Buenos Aires para evaluar el avance de los objetivos y las metas en la primera etapa del programa con el gobierno argentino.

Con la información recabada, el directorio del FMI deberá decidir si aprueba la revisión y gira al país US$ 2.000 millones.

En un principio, la fecha pautada para llevar a cabo la primera evaluación formal del programa firmado en abril pasado era el 15 de junio, pero la administración de Javier Milei logró demorarla unos días para intentar conseguir un mayor incremento en las reservas del Banco Central, que le permita acercarse a la meta fijada.

El viceministro de Economía reconoció la intervención en el dólar futuro y asegura que fue acordada con el FMI

El acuerdo estipuló como objetivo sumar US$ 4.400 millones a las arcas de la autoridad monetaria para el 13 de junio, buscando que las Reservas Internacionales Netas (RIN) lleguen a US$ -500 millones desde la zona de US$ -4.900 millones en la que se encontraban al 31 de marzo último.

Según estimaciones de Ecogo, todavía falta conseguir US$ 3.700 millones para cumplir con los niveles acordados.

A fines de mayo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desestimó la relevancia del objetivo impuesto por la entidad. “El programa tiene una integralidad muchísimo mayor que la acumulación de reservas”, afirmó y consideró que esta meta es un “indicador más dentro del programa”.

Desde la consultora afirman que "con los dólares financieros conseguidos, el Tesoro ya tiene los depósitos para cubrir los vencimientos de principios de julio sin usar los dólares del FMI. Entendemos ésta era la principal restricción para la revisión del acuerdo y el gobierno asume un costo alto para cumplimentarla".

Los números que alientan al Gobierno

Por otra parte, el Gobierno exhibirá los números de mayor de superávit financiero de $662.123 millones, equivalente al 0,2% del PIB, lo cual marcó la continuidad del pilar del programa económico del presidente Javier Milei.

El resultado primario mostró un saldo a favor de $1.666,917, que se redujo luego del pago de intereses de la deuda por $1.034.795 millones.

Con estos resultados, el acumulado en los primeros cinco meses del año asciende a un superávit primario cercano al 0,8% del PIB y un superávit financiero del 0,3% del PIB.