El Gobierno endureció los controles sobre los gastos de los funcionarios y redujo los límites para el uso de efectivo

El Gobierno nacional dispuso una modificación del régimen que regula los gastos realizados por los organismos del Poder Ejecutivo a través de los Fondos Rotatorios, con el objetivo de profundizar el control sobre el uso de los recursos públicos y avanzar en la digitalización de los pagos, según argumantó. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, que endurece los límites para operar con efectivo y cheques, además de cambiar el sistema con el que se evalúa el cumplimiento de esas restricciones.

La norma, firmada por el secretario de Hacienda, introduce cambios en la resolución 276/2018 y establece nuevas exigencias para todas las jurisdicciones y entidades que utilizan Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina. A partir de ahora, el uso conjunto de efectivo y cheques no podrá superar el 20% del total de las operaciones realizadas mediante Fondo Rotatorio durante los primeros 180 días corridos desde la habilitación de la tarjeta. Cumplido ese plazo, el límite se reducirá al 10%, porcentaje que deberá sostenerse de manera permanente.

La modificación también alcanza al esquema de control. Mientras que hasta el momento el cumplimiento de las metas era medido cada tres meses, la nueva reglamentación amplía el período de evaluación a seis meses, aunque mantendrá revisiones intermedias trimestrales para verificar la evolución de cada organismo.

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Además, el Ejecutivo actualizó el régimen de sanciones para quienes incumplan los nuevos parámetros. Si la diferencia entre el porcentaje máximo autorizado y el nivel real de utilización de efectivo y cheques es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación reducirá un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o de la cuota diaria correspondiente. Cuando esa diferencia sea inferior a los 25 puntos porcentuales, la quita será del 20%. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que el organismo vuelva a ajustarse a los límites establecidos.

La decisión se apoya en la evolución registrada desde la implementación del sistema de tarjetas corporativas. Según explicó la Tesorería General de la Nación, desde la entrada en vigencia de la resolución de 2018 se observó un crecimiento sostenido del uso de medios electrónicos de pago, lo que permitió avanzar hacia metas más exigentes en materia de sustitución del efectivo.

En ese sentido, el Gobierno ratificó el criterio que impulsó originalmente la reforma. El texto oficial recuerda la necesidad de “consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos”, principio que continúa guiando la política de administración financiera.

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El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas constituye un mecanismo excepcional utilizado por las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que, por su naturaleza, no pueden tramitarse mediante el circuito ordinario de órdenes de pago.

Hasta ahora, el esquema vigente contemplaba una etapa inicial en la que el uso de efectivo y cheques podía representar hasta el 30% del total de las operaciones realizadas por Fondo Rotatorio. Luego de transcurridos 180 días desde la primera medición, ese porcentaje debía reducirse al 20%, con controles trimestrales para verificar el cumplimiento.

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Con la nueva resolución, ese umbral inicial desaparece. Desde el comienzo, los organismos deberán ajustarse al límite del 20% y, seis meses después, reducirlo al 10%, consolidando el uso de la tarjeta corporativa como principal herramienta de pago y dejando el efectivo y los cheques únicamente para situaciones excepcionales.

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