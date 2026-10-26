El Gobierno firmó un acuerdo con plataformas digitales para combatir el contrabando

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME firmó acuerdos marco con las principales cámaras relacionadas con el comercio para facilitar el intercambio de información sobre productos comercializados en plataformas digitales, con el objetivo de detectar el contrabando.

Participan de la iniciativa la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Las plataformas Mercado Libre y Meta para sus marketplaces en Facebook e Instagram, Frávega y Cetrogar firmaron convenios específicos, que aportarán información sobre los principales oferentes de productos en las categorías sensibles.

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“El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización de productos. En tanto que Meta dará de baja los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram”, señaló la Secretaría.

En el caso que corresponda, se avanzará conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado que asegura que los productos y servicios comercializados en el país cumplan con las normas de seguridad, calidad e información vigentes.

Los procedimientos podrán derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia en caso de corresponder. "Las plataformas se comprometen además a realizar campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente las vinculadas al origen de los productos ofrecidos", indicaron desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La posición de la UIA

Según la UIA, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en US$ 2.300 millones al año. "Según la III Encuesta UIA, 6 de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y 4 de cada 10 sufren la competencia ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces", indicó la entidad.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, “el comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley. Con este convenio aunamos esfuerzos, sumamos tecnología, información y articulación con los organismos de control para que la fiscalización llegue a donde tiene que llegar”.