Tras el anuncio del salvataje financiero de Estados Unidos y la incertidumbre que dejó en los mercados la reunión en Washington entre Javier Milei y Donald Trump, el Gobierno argentino enfrenta un nuevo desafío económico. La Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, prepara para este miércoles una licitación clave de bonos y letras en pesos y en dólares, en un contexto de extrema iliquidez, tasas en alza y fuerte expectativa por los efectos del acercamiento con la Casa Blanca.

Tasas en alza y advertencia de Trump

Previo a la bilateral en EE.UU, las tasas de interés ya mostraban tensión en el mercado. Las cauciones llegaron al 78% de Tasa Nominal Anual (TNA) e incluso superaron los 80 puntos en algunos casos. El aumento se potenció tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que vinculó el futuro apoyo de su país a los resultados de las próximas elecciones legislativas en Argentina que se celebrarán el 26 de este mes, tan solo en 11 días.

Los bonos argentinos se hundieron tras las declaraciones de Trump condicionando el apoyo a Milei

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, afirmó Trump durante un almuerzo con su par argentino en la Casa Blanca.

Sus palabras impactaron directamente en los mercados: las tasas treparon hasta el 125%, reflejando la incertidumbre política y la escasa liquidez que domina al sistema financiero local. Durante las últimas ruedas, el Banco Central no intervino de manera oficial, lo que contribuyó a la volatilidad en las tasas de corto plazo.

Licitación clave y detalles técnicos

Con este panorama, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, definirá este miércoles las tasas de la nueva licitación. El Gobierno buscará renovar vencimientos por $3,9 billones y deberá decidir si convalida tasas altas para mantener estabilidad cambiaria o si las reduce para impulsar el crédito y la actividad económica.

En esta convocatoria, la Secretaría de Finanzas ofrecerá cuatro instrumentos del Tesoro Nacional. En pesos, se licitarán una Letra capitalizable con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5 – reapertura) y un Bono capitalizable con vencimiento el 30 de enero de 2026 (T30E6 – reapertura).

En dólares, los títulos serán una Letra vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (D28N5 – reapertura) y otra con vencimiento el 30 de enero de 2026 (D30E6 – nueva).

El debate sobre la degradación crece en los mercados globales

Las ofertas podrán presentarse desde las 10 hasta las 15 hs del miércoles 15 de octubre, y la liquidación se realizará el viernes 17. La licitación será mediante indicación de precio, sin valores mínimos ni máximos.

Habrá dos tramos: uno no competitivo, destinado a pequeños inversores con montos menores a $50 millones en pesos o USD 50.000 en dólares; y otro competitivo, orientado a agentes financieros y grandes inversores, sin tope máximo.

Las propuestas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación registrados en la Comisión Nacional de Valores. Cada oferente podrá presentar una sola orden por cliente en el tramo no competitivo, mientras que los grandes jugadores tendrán libertad para definir montos y precios.

Por último, con esta operación, el Ministerio de Economía busca aliviar la tensión en el mercado de deuda local, recuperar liquidez y estabilizar las expectativas tras el encuentro entre Milei y Trump. El resultado de la licitación marcará el tono de las próximas semanas en la política económica del Gobierno.

