El Gobierno recibirá al Norte Grande por las tarifas eléctricas y analiza una respuesta para las zonas cálidas

El Gobierno nacional recibirá este martes a gobernadores y representantes del Norte Grande para avanzar en una respuesta al reclamo de las provincias por el mayor consumo de electricidad que enfrentan durante los meses de altas temperaturas y analizar posibles mecanismos específicos para las denominadas zonas cálidas.

La reunión se realizará por la tarde en el Ministerio de Economía y estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

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Por parte de las provincias participarán los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, mientras que el resto de las jurisdicciones de la región estarán representadas por funcionarios y equipos técnicos especializados en cuestiones energéticas.

El encuentro buscará poner sobre la mesa distintas alternativas para atender una de las principales demandas de las provincias del norte: que el esquema energético contemple que, durante buena parte del año, las altas temperaturas obligan a un uso intensivo de equipos de refrigeración y, por lo tanto, elevan significativamente el consumo eléctrico de los hogares.

El reclamo del Norte Grande por las zonas cálidas

La reunión había sido acordada la semana pasada en Posadas, durante un encuentro del Consejo Regional del Norte Grande, donde las provincias volvieron a plantear ante la Nación las particularidades que atraviesa la región durante los períodos de temperaturas extremas.

El argumento de los mandatarios apunta a que el consumo de electricidad destinado a refrigerar los hogares no responde únicamente a una decisión de los usuarios, sino que constituye una necesidad frente a las condiciones climáticas de las provincias del norte.

A partir de ese planteo, el Gobierno nacional se comprometió a conformar una mesa específica de trabajo junto con las jurisdicciones para evaluar alternativas y determinar qué herramientas podrían instrumentarse para atender la problemática.

Por ahora no se anticipó cuál podría ser el mecanismo elegido. El objetivo de la reunión será escuchar las propuestas provinciales, analizar su viabilidad técnica y avanzar hacia una respuesta que contemple las diferencias de consumo energético entre las distintas regiones del país.

El debate por las tarifas se cruza con el régimen de Zonas Frías

La discusión se produce, además, mientras continúa en el Congreso el debate por la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y permanece pendiente de tratamiento en el Senado.

Ese escenario volvió a instalar entre las provincias del Norte Grande el reclamo por un tratamiento diferenciado que también tenga en cuenta las condiciones climáticas del norte argentino, aunque en este caso vinculadas al fuerte consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas.

La mesa de este martes será, de esta manera, el primer paso formal para evaluar una eventual respuesta específica para las zonas cálidas. Desde el Gobierno señalaron que la intención es encontrar alternativas “técnicamente sustentables” y mantener abierto el diálogo con las provincias sobre las diferentes realidades energéticas regionales.

FN