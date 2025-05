El gobierno sale a la caza de los dólares pero analistas prevén un "éxito acotado" en lo inmediato

Desde que la semana pasada el gobierno dio luz verde a las nuevas medidas para atraer los dólares del colchón proliferan los análisis de consultores, tributaristas y economistas que buscan aventurar cuántos dólares podría recibir el gobierno de Javier Milei con este nuevo Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Ni siquiera el ministro Luis Caputo se animó a proyectar cuánto dinero podría llegar en una primera etapa, sin embargo, algunos informes privados recientes dan cuenta de que se espera un "éxito acotado".

Orlando Ferreres sobre los dólares en el colchón

"Con anuncios de simplificación y desregulación de transacciones en el sentido correcto, pero sin grandes incentivos para atraer los “dólares del colchón”, se prevé un éxito acotado en lo inmediato, a la espera de una siguiente etapa con proyectos de ley y otros incentivos", señalaron desde la Fundación Capital en su último informe. Al respecto agregaron que sería acotado en tanto se aplicará en aquellas transacciones de escala reducida, como consumos de pequeños montos, que en la práctica ya existen.

Incluso, desde LCG afirmaron que "en rigor no hay nada vinculado específicamente con los dólares. Simplemente se anunció la eliminación de distintos regímenes informativos, es decir, que ARCA recibirá menos información automática, un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, y un proyecto de ley para blindar esto de futuras administraciones, ya sea en formato de blanqueo o de “tapón fiscal”. Indirectamente eso podría potencialmente animar al uso de dólares no declarados, pero para eso hay que diseccionar bien todo el conjunto de medidas e intentar conjeturar su impacto real", señalaron.

En líneas generales resumieron que "la menor información recibida por ARCA sólo en parte intenta simplificar el cumplimento tributario de las personas; en otra parte parece intentar “hacer la vista gorda” en acciones de evasión fiscal a través de menos cruces de información (stock patrimonial vs. ingresos declarados, o consumo registrado vs. ingresos declarados", argumentaron.

Y agregaron que, cuanto mayor sea el estímulo para el uso de ahorros pasados no declarados, mayor será el estímulo a subdeclarar ingresos y ahorros en el futuro. "Stocks pasados y flujos futuros son dos conjuntos diferentes, pero muy difíciles de separar. Así, no está claro que haya también un objetivo de reducción de carga impositiva indirecta y decididamente poco virtuosa dado que será a través de menores incentivos a facturar. Si fuera el caso, esto dificultaría la reducción de alícuotas impositivas como había sido anunciado, y traería aparejado un aumento de la informalidad, no una disminución"; proyectaron sin embargo remarcaron que aún es muy pronto para sacar conclusiones fuertes, y habría que esperar a los proyectos de ley que se enviarán al Congreso para tener una idea más cabal del impacto de las medidas.

En tanto, bien vale pensar en qué espera el gobierno de estos anuncios. Para Ignacio Morales, CIO de Wise Capital "tras el anuncio de medidas que buscan lograr una remonetización de la economía, el Gobierno mantiene altas las expectativas respecto de este plan. Así, anticipan que con el ingreso al mercado de los dólares que los argentinos mantienen bajo el colchón se lograría un aumento en la bancarización, especialmente en las cuentas en moneda extranjera"; explicó.

En la búsqueda de dólares para engrosar las reservas

Retomando el análisis, desde Fundación Capital se explayaron sobre los dólares que podrían usarse para operaciones más importantes, aunque consideraron que aún faltan medidas oficiales más abarcativas para eso.

"Por su parte, para la escala media como pueden ser autos e inmuebles o una escala más amplia, ya habían sido abarcados por el blanqueo del año pasado, sin ofrecerse nuevos incentivos, ni grandes cambios en el esquema macroeconómico y aún sin la seguridad jurídica hacia delante". Con este diagnóstico, desde la Fundación Capital esperan "nuevos pasos desde el equipo económico para poder avanzar en conseguir dólares financieros".

"En este sentido, las autoridades ya mencionaron que están en tratativas para un repo con bancos internacionales, un tramo que implicaría unos u$s 2.000 millones" Y en este punto también mencionaron la emisión del título peso-linked (emisión de deuda en pesos a suscribirse en dólares).

Vale recordar que Economía busca que ingresen dólares de inversores del exterior con lo cual lanzará mañana un bono en pesos a tasa fija que solo podrá ser comprado por fondos internacionales con dólares. Será un título con vencimiento en mayo de 2030 y por un monto de hasta USD 1.000 millones.

Tal como señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es un bono Bonte que se podrá suscribir con dólares y será colocado este miércoles en la licitación de deuda en pesos que ya estaba prevista. Las divisas que ingresen eventualmente de esta operación alimentarán las reservas del Banco Central y, de acuerdo al programa con el FMI, pueden ser contabilizados como dólares acumulados para cumplir con las metas trimestrales.

Finalmente, sesde la Fundación Capital recordaron que todos estos potenciales ingresos de dólares son claves para mantener la desinflación, poder reducir el riesgo país y tener acceso a los mercados internacionales de deuda, renovando los vencimientos de capital en moneda extranjera como hacen habitualmente los países. "Así, el equipo económico desea captar moneda extranjera por diversas vías para poder reeditar el escenario del último blanqueo con desinflación, calma cambiaria y reducción del riesgo país. Durante éste, se habían incrementado fuertemente los depósitos en dólares, lo que derivó en un alza en el crédito en moneda extranjera con efecto positivo tanto en las reservas brutas como netas", argumentaron.

lr