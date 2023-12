El libro "Carne, una pasión argentina" ganó un importante premio internacional

El libro “Carne, una pasión argentina”, escrito por el reconocido historiador Felipe Pigna para el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), ganó el primer premio en la categoría “carne” de los Gourmand World Cookbook Awards, que desde 1995 distinguen a los mejores libros de gastronomía del mundo.

"En el Gourmand Award competimos con libros muy importantes, como la historia de la hamburguesa de Estados Unidos y libros de otros países, y ganamos para la Argentina el primer premio en la rubro carne de este importante concurso internacional", sostuvo Felipe Pigna.

"Estamos muy orgullosos y muy contentos de que la carne argentina vuelva a estar entre las noticias internacionales y en un mundo tan particular como el mundo gourmet a nivel mundial", agregó.

“Para nosotros es un gran orgullo que se conozca en todo el mundo –comentó por su parte Jorge Grimberg, Presidente del IPCVA- porque es un libro que deja en claro, a través de anécdotas de la historia, que la carne es parte del ADN de los argentinos”.

La ceremonia de entrega de premios este año se realizó en Riad, la capital de Arabia Saudita, y el Embajador Argentino, Guillermo Nielsen, fue quien recibió la distinción en nombre del IPCVA.

Editado este año, “Carne, una pasión argentina” se impuso a destacadas publicaciones como "The Great American Burguers Book 2023" (George Motz, Foreword Andrew Zimmern), "Ireland - And for mains" (Gaz Smith, Rick Higgins) o "La Filière Viande Bovine en Algèrie" (Mohamed Sadoud, Jean Francois Hocquette).

Embajador argentino Guillermo Nielsen en el Gourmand Awards 2023.

Más de un año de trabajo

El libro es un anecdotario de hechos históricos de la Argentina que tienen a la carne vacuna como protagonista, requirió de una investigación interdisciplinaria que se extendió por más de un año. El equipo de Felipe Pigna estuvo integrado por especialistas de distintas áreas, como periodismo, literatura, historia y agronomía, quienes se encargaron de la búsqueda bibliográfica. Luego se trabajó en los textos, las ilustraciones, los videos y el diseño.

Charles Darwin, Juan Manuel de Rosas, José Hernández, Lio Messi, Arturo Frondizi, Ernesto “Che” Guevara, doña Petrona y José de San Martín son sólo algunos de los protagonistas de este trabajo que incluye ilustraciones y códigos de acceso a videos en los que el propio Felipe Pigna relata esas historias.

En el libro queda claro que la carne vacuna es parte de la identidad de los argentinos y eje indiscutido de nuestra cultura alimentaria, desde la llegada de los primeros vacunos hasta la actualidad, tamizada, modelada y enriquecida a lo largo de los años por las distintas olas migratorias que la adoptaron como el “maná de las pampas”.

El libro en su formato digital está disponible para descarga gratuita haciendo CLICK ACÁ.

