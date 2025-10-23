El RENATRE aumentó 10% la prestación por desempleo rural a partir de noviembre de 2025

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó un incremento del 10% en los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo para los trabajadores rurales que se hará efectivo desde el 1° de noviembre de 2025.

La decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo en su reunión del 15 de octubre, luego de analizar la situación nacional y las posibilidades del organismo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cobertura social de los trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo..

Por su parte, el Gobierno realizó la publicación este martes 21 de octubre en la Resolución 109/2025 del Boletín Oficial bajo la firma del presidente del RENATRE, José Voytenco, y del vicepresidente, Abel Guerrieri. La norma deroga la disposición anterior y establece nuevos montos que regirán a partir del próximo mes.

El presidente de RENATRE, José Voytenco, afirmó en el comunicado emitido por el organismo: “El aumento ayuda a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras rurales, así como también transitar su vuelta al empleo con mayor tranquilidad”.

Actualización de los montos y marco legal

La nueva resolución fija en $165.000 el monto mínimo y $330.000 el máximo de la Prestación por Desempleo para trabajadores rurales. Ambos valores representan un incremento del 10% respecto a los montos vigentes desde octubre de este año.

El cambio reemplaza lo dispuesto en la Resolución RENATRE Nº 84/2025, publicada el 22 de agosto de 2025, que había establecido los topes anteriores de $150.000 y $300.000 respectivamente. Con esta medida, el organismo actualiza las prestaciones de acuerdo con lo decidido en el Acta de Directorio Nº 154 del 15 de octubre de 2025, donde se aprobó la necesidad de aumentar los valores.

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley 25.191, que regula el funcionamiento del RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, con participación de representantes de los trabajadores y empleadores rurales.

Financiamiento y aplicación de la medida

La Resolución indica que los fondos para cubrir este aumento saldrán de los recursos financieros mencionados en el artículo 13 de la Ley 25.191, que conforman el patrimonio del RENATRE.

Esta actualización indica que la nueva escala comenzará a regir desde el 1° de noviembre de 2025, fecha en la que entrará en vigencia el incremento del 10%.

Capacitaciones y asistencia que brinda el organismo

Desde el RENATRE se ofrecen distintas capacitaciones orientadas al trabajo en diferentes temáticas y actualizaciones como por ejemplo sobre mecanización en tabaco en Salta y Jujuy, en Buenas Prácticas Ganaderas en Misiones, poda en vid en Mendoza, entre otras, todas focalizadas a los beneficiarios de la prestación por desempleo.

El organismo continúa reforzando su acompañamiento económico a las familias que más lo necesitan. En ese marco, la prestación por desempleo aumentó un 65% entre enero y noviembre de 2025. Actualmente, el monto se ubica un 2,5 % por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, que asciende a $322.000.

El director Roberto Buser destacó en el comunicado del Registro: “La medida se enmarca en una administración responsable y planificada de los recursos del organismo, que permite garantizar la sustentabilidad del régimen de prestaciones y mantener el equilibrio entre las contribuciones de los empleadores y los beneficios a los trabajadores”.

Empleo formal y planes sociales

El 30 de septiembre caducó el Decreto 514/2021, una norma que permitió compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de diferentes planes sociales, afectando al menos a 120.000 trabajadores rurales.

El Decreto fue pensado para eliminar un obstáculo que durante años desalentó la registración y que estaba vinculado al temor de muchos trabajadores a perder planes sociales si aceptaban un empleo formal.

Por último, esta medida benefició a las familias migrantes y a las economías regionales, que requieren mano de obra local y formal para sostener su productividad. Sin esa compatibilidad, las cosechas, la logística y buena parte del ciclo productivo se ven afectados.

