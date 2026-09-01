El retiro silencioso de Paolo Rocca abre el debate sobre la sucesión y el ADN argentino de Techint

El Grupo Techint empieza a atravesar una posible redefinición. Emblema industrial y con un alto perfil en la disputa geopolítica contra China, el holding renovó en los últimos años a sus líderes operativos con el objetivo de sostener una estructura de negocios. Pero, no determinó con la misma claridad un sucesor para Paolo Rocca, su dueño, que pasa por una delicada situación y obliga a pensar en la próxima conducción. Una decisión que puede cambiar el ADN argentino que ostenta por decisión del magnate, una de las pocas multinacionales con matriz local y con el mayor poder de interlocución política con altas esferas de los distintos gobiernos.

A sus 73 años, el empresario ítalo-argentino experimenta una afección desde fines del año pasado que lo hizo cambiar sus rutinas habituales al frente del gigante del acero. Sin viajes largos, permanece desde entonces en el país y en abril del 2026 tuvo que someterse a una intervención médica clave. Una información que mantuvieron por lo bajo en el establishment corporativo pero también circuló en otras esferas de influencia con llegada social. Ante consultas de PERFIL, fuentes del Grupo aclaran que no comentan sobre temas personales de sus funcionarios.

En mayo hubo un movimiento público que llamó la atención: Rocca dejó de ser CEO de Tenaris, la subsidiaria productora de tubos sin costura, y asumió el rol Gabriel Podskubka. El Grupo justificó que se trataba de la culminación de un proceso de liderazgo con mirada a largo plazo. La lectura que hacen hoy fuentes al tanto de la situación es que el líder de la T buscó retirarse de las tareas del día a día y prefirió continuar como presidente y chairman, para evitar una mayor exposición.

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En ese entonces la lectura también fue política: meses atrás el presidente Javier Milei había subido al ring al dueño del holding - lo burló con el apodo “Don Chatarrín” - en medio de la polémica por perder la licitación de un gasoducto clave contra jugadores indios. El líder milanés respondió con una carta tras una postura inicial de silencio. Voces empresariales especulan con que fue una estrategia del Gobierno que, al tanto del status médico, aprovechó el momento de debilidad en medio de una búsqueda de aleccionamiento al entramado industrial, donde la T tiene especial influencia.

La encrucijada familiar y el arraigo local

Por el momento, no hay un nombre específico para su sucesor, pero está claro que quedará en familia, que es la principal accionista. Y pese a la determinación del presidente del holding, ese componente es el que puede hacer que Techint pierda su identidad como empresa global de raíz argentina, a menos que Rocca haya nombrado a uno de sus hijos heredero de su imperio del acero.

Su hermano mayor Gianfelice es la línea más directa, pero si bien tiene una silla clave en el Board de Tenaris Internacional, a diferencia de Paolo, desarrolló la mayor parte de su carrera en Italia y al frente de Humanitas, el sistema de hospitales, investigación y formación universitaria desarrollado por la familia. Andrea y Maria Rocca, sus hijos, están dedicados al negocio industrial y energético. La diferencia es que María reside en el viejo continente, mientras que su hermano Andrea está asentado en la Argentina.

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La cuarta generación y el recambio corporativo

Otra opción es la cuarta generación: Roberta, Ludovico y Tomás; hijos de Agostino Rocca, el heredero natural del imperio que construyó su abuelo, que tras su fallecimiento dio paso a la gestión del actual número uno del Grupo. Ludovico aparece junto a Gianfelice, Roberto Bonatti, Enrico Bonatti, Giovanni Sardagna y Andrés Piñeyro como dueño de la Fundación R&P Stak, con sede en Países Bajo, controlante de San Faustin SA, con sede en Luxemburgo, con la única actividad de poseer Techint Holdings SARL la gran empresa que controla al resto de las sociedades del grupo.

Poco se sabe de los hijos del milanés que eligió Campana como su lugar para arraigarse. Paolo tiene dos: una mujer y un varón. Lorenzo, uno de ellos, tiene 35 años y tras varios años de vivir en el exterior, en distintas posiciones en Tenaris Internacional, en 2025 volvió a la Argentina y se dedicó a comandar la rama industrial de la T, según indicaron fuentes de la localidad bonaerense a este medio. Es argentino de nacimiento y sería la garantía de sostener el sello local en una de las pocas multinacionales que tiene el país.

Distinto es el caso de los líderes operativos. Además de Podskubka, desde febrero de 2026 Renato Catallini es el conductor ejecutivo de Ternium, en reemplazo de Martín Berardi, quien fue el CEO de la acerera durante 22 años. Mientras que para el caso de Tecpetrol, la pata de la T en Vaca Muerta, Ricardo Markous sigue al frente de la firma desde el año 2021. Así, Rocca se aseguró la continuidad de su línea de cómo hacer negocios.

AM