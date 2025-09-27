El riesgo país cerró a más de mil puntos básicos

El riesgo país cerró la semana en 1.058 puntos básicos (p.b.), una suba diaria de 160 puntos luego de conocerse que el Gobierno endurece el cepo. Así el índice que elabora el JP Morgan finalizó la semana por arriba de los 1.000 p.b. pese a que en la semana bajó más de 400 unidades tras los anuncios de ayuda financiera por parte del Tesoro de Estados Unidos.

En esa línea, la deuda soberana denominada en dólares culminó la última jornada hábil de la semana con caídas, principalmente los siguientes bonos: Global 2046 (+-5,6%), Bonar 2041 (-5,2%), Global 2031 (-4,6%). El S&P Merval cerró con una suba diaria del 2% el viernes. Mientras que las acciones argentinas en la plaza local cerraron mixtas, impulsadas por Central Puerto (+4,6%) y Telecom (+3,5%), y traicionaron a la baja Transener (-6,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-6%).

“Los activos se ubican en línea con la primera mitad de agosto, y alrededor de 10% por debajo de los máximos de enero 2025, cuando emisión de obligaciones negociables y blanqueo mediante la reapertura del crédito era ‘inminente’ a los ojos del mercado. De esta manera, se observa que los riesgos de impago de los activos argentinos no desaparecieron por completo, o que, en otros términos, los activos locales todavía tienen terreno para seguir recuperando en un escenario optimista”, señaló la dirección de estudios económicos del Banco Provincia.

En relación con los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, cerraron con mayorías en baja, traccionadas por: Supervielle (-7,2%), Bioceres (-6,2%), Irsa (-5,9%) y Edenor (-5,3%).

En cuanto a las cotizaciones de los dólares, el mayorista cerró la semana a $ 1.326, el valor más bajo desde el 22 de agosto. Así, en la semana retrocedió $ 149. En tanto, en el segmento minorista la moneda norteamericana cotizó a $ 1.350, valor más bajo desde el 28 de agosto. De esta manera, tuvo una caída semanal de $ 165.

Pero los tipos de cambio financieros cerraron al alza, luego de que se conociera la resolución del BCRA donde endurece el cepo a las personas. La medida en cuestión impide que aquellos que compraron dólares en el MULC no pueden operar en el dólar Bolsa (MEP) y Contado Con Liquidación durante los siguientes 90 días corridos y viceversa. El MEP finalizó a $ 1.439,8, una suba diaria de $ 59,7; mientras que el CCL trepó ayer $ 64,5 hasta los $ 1.467,9. El blue cotizó a $ 1.440, un incremento de $ 30 respecto del jueves.

Las reservas del Banco Central finalizaron en US$ 41.238 millones, una suba de US$ 1.889 millones respecto al jueves. El mercado especula que se debieron a compras en bloque del Tesoro.