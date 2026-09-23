El Riesgo País escala a 566 puntos básicos impulsado por la novena suba consecutiva de los bonos

El Riesgo País de la República Argentina aceleró su tendencia alcista en la rueda bursátil de este miércoles 23 de septiembre de 2026 y concluyó las operaciones en 566 puntos básicos, anotando una suba de nueve unidades respecto del dato previo presentado al mercado. El indicador que confecciona el banco de inversión JP Morgan acumuló una nueva jornada consecutiva en terreno positivo, impulsado por la baja en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares negociados tanto en la plaza local como en Nueva York.

Inflación de septiembre: los alimentos empujan el IPC y las consultoras proyectan un 2% mensual

Con este reacomodamiento en el diferencial de sobretasa, el índice de referencia de Rava Bursátil alcanzó su nivel más alto en cinco meses, en medio de un contexto de mayor selectividad entre los inversores y un clima de cautela operativa que afecta a los activos de renta fija y variable de origen nacional.

El Riesgo País finalizó las negociaciones de este miércoles 23 de septiembre de 2026 en 566 puntos básicos. Durante el desarrollo de la sesión en los mercados internacionales, el indicador administrado por JP Morgan abrió la jornada con una tendencia firme a la suba respecto de los 555 puntos de la sesión previa y avanzó de manera gradual a medida que la renta fija en moneda extranjera reajustó sus paridades a la baja, fijando su cotización de cierre definitivo en la cota informada.

Esta variación en la sobretasa estuvo traccionada por el derrape de los títulos públicos globales y bonares, en una sesión donde las cotizaciones del panel S&P Merval y los certificados ADRs en Estados Unidos operaron con marcado sesgo vendedor.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de sobretasa evidenció un acentuado recorrido ascendente durante las últimas jornadas de negociaciones. Tras haber registrado un punto de inflexión en las ruedas previas de septiembre, el diferencial crediticio quebró el canal de compresión observado a comienzos de mes y comenzó a acumular incrementos en sus valores de cierre.

La racha al alza se consolidó en el transcurso del ciclo semanal. El índice cotizó en 510 puntos básicos el miércoles 16 de septiembre, se ubicó en 524 puntos el viernes 18 de septiembre y trepó hasta las 533 unidades el lunes 21 de septiembre.

En las sesiones más recientes, el diferencial siguió ampliándose en las pantallas de renta fija. El indicador ascendió a 555 puntos básicos el martes 22 de septiembre y escaló finalmente hasta los 566 puntos en la rueda de este miércoles 23 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.