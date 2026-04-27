El Riesgo País cerró en 582 puntos básicos tras una marcada presión vendedora

El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 27 de abril de 2026 en 582 puntos básicos, según la actualización de los registros de Rava Bursátil. El índice experimentó un marcado ascenso en una sesión donde la presión sobre los activos de renta fija se hizo sentir con fuerza. Este valor de 582 unidades representa un ajuste significativo al alza frente a las cotizaciones de la semana pasada, consolidando un cambio de tendencia en el corto plazo impulsado por el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

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El Riesgo País finalizó la jornada con un valor definitivo de 582 puntos. Durante la sesión de hoy lunes 27 de abril, el indicador mostró una apertura que ya reflejaba una tendencia alcista respecto a los cierres previos. A lo largo de la rueda, la marcada presión vendedora sobre los títulos soberanos en dólares —especialmente sobre los bonos Globales— llevó al índice a escalar posiciones.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero fundamental que mide el diferencial de rendimiento (spread) que pagan los bonos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Este índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index), se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de sobretasa.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, este indicador es el termómetro principal para "estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes". Un aumento en este valor, como el registrado en la jornada de hoy lunes, indica que el mercado exige un rendimiento mayor para mantener deuda argentina, reflejando una percepción de riesgo crediticio más elevada por parte de los inversores ante el contexto actual.

La relevancia de este número radica en que establece un parámetro para el costo de financiamiento de toda la economía. Cuando el Riesgo País se eleva, las condiciones de acceso al crédito para el sector público y privado se encarecen, afectando las decisiones de inversión. Por ello, el monitoreo diario de este índice es una práctica esencial para comprender cómo el mercado valora el riesgo y la solvencia del país frente a las fluctuaciones de la economía mundial.