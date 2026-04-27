Miguel Ponce: “El deterioro de la imagen de Estados Unidos lo coloca en una situación muy difícil”

La incertidumbre internacional marca el pulso de los mercados en una jornada atravesada por la expectativa. Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, lo resumió con claridad: “es un día muy particular, hay mucha volatilidad, ¿por qué? por las contradicciones y la incertidumbre de los mensajes”. Según explicó, las bolsas reaccionan en función de señales políticas confusas y de la posibilidad de un anuncio clave por parte de Estados Unidos sobre el conflicto con Irán.

En ese contexto, describió un escenario financiero fragmentado: “todo es en expectativa, porque tenés mensajes sumamente contradictorios”, sostuvo, al tiempo que detalló el comportamiento dispar de los mercados en Asia, Europa y Estados Unidos. Para el analista, el foco está puesto en una eventual definición que podría inclinar la balanza hacia un acuerdo o una escalada mayor.

Geopolítica, poder y negociaciones en juego

Ponce advirtió sobre el deterioro del liderazgo internacional estadounidense en medio de tensiones con aliados históricos. “La situación de deterioro de la imagen de Estados Unidos en el exterior, alejando prácticamente a todos sus históricos aliados, lo coloca en una situación muy difícil”, afirmó.

En ese marco, consideró clave una próxima reunión con China y anticipó un posible desenlace del conflicto: “yo creo que si vamos a tener hoy o muy pronto el anuncio del final del conflicto”. Según explicó, las posiciones de las partes comienzan a acercarse, aunque con diferencias sobre el orden de las negociaciones: “¿Quién reconoce primero que cede ante la demanda?”, planteó como el interrogante central.

El especialista subrayó que los tres ejes en discusión —programa nuclear, control del Estrecho de Ormuz y el fin de la guerra— están interconectados y condicionan cualquier resolución.

Impacto en Argentina y alerta en el sector agropecuario

Más allá de la dimensión global, Ponce alertó sobre consecuencias concretas para la economía argentina. “Nosotros no estamos fuera de ese conflicto”, enfatizó, al mencionar tanto el alineamiento político como la dependencia económica de insumos estratégicos.

En particular, puso el foco en el agro, principal generador de divisas del país. “Solamente entre el 20 y el 25 por ciento de los fertilizantes se producen en Argentina”, explicó, detallando que la mayor parte proviene del Golfo Pérsico, zona directamente afectada por el conflicto.

Esta situación podría derivar en decisiones productivas adversas: “es muy posible que nuestros chacareros digan lo que está viniendo de afuera viene muy caro o no tengo garantías de que me llegue”, advirtió. Como consecuencia, anticipó un posible cambio en el uso de la tierra: “sacrifico superficies destinadas a agricultura y me largo con la ganadería”.