El Riesgo País perforó los 520 puntos y cerró en 514 en una jornada de fuerte optimismo financiero

El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 6 de mayo de 2026 en 514 puntos básicos, marcando un quiebre significativo respecto a la tendencia de las semanas previas. Este descenso, que representó una caída superior al 7% diario, fue impulsado por una fuerte demanda de bonos soberanos en dólares en Wall Street, en un contexto global de mayor apetito por el riesgo y una mejora en la calificación de la deuda local. La jornada reflejó una descompresión del diferencial de tasas, alejando al indicador de los máximos de 600 puntos registrados recientemente y situándolo en una zona de mayor estabilidad financiera.

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De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este miércoles a las 18:20 horas en 514 puntos. Durante la sesión, el indicador inició con una apertura de 554 puntos, valor que representó el máximo alcanzado en la rueda. Con el transcurso de las operaciones y la firmeza en los precios de los títulos públicos, el índice descendió hasta marcar un mínimo de 512 puntos, para finalmente estabilizarse en el nivel de cierre reportado. Esta cifra implica una mejora sustancial frente a los 554 puntos registrados al cierre de la jornada previa.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días estuvo marcada por una transición de la volatilidad hacia la recuperación. El lunes 27 de abril, el indicador había saltado hasta los 582 puntos, iniciando una semana de presión vendedora sobre los activos emergentes. Esta tendencia se profundizó el martes 28 de abril, cuando el índice alcanzó los 584 puntos, reflejando la cautela de los inversores ante el fortalecimiento del dólar a nivel global y el incremento en las tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos.

Sin embargo, a partir del miércoles 29 de abril, el mercado inició un proceso de recuperación técnica. Ese día, el riesgo país cedió hasta los 573 puntos, tendencia que se profundizó el jueves 30 al cerrar en 567 puntos. Según analizó el diario Infobae en su momento, esta mejora se debió a que "los bonos rebotaron y el riesgo país cedió", en una jornada donde los inversores aprovecharon los precios deprimidos de los títulos públicos para realizar compras de oportunidad.

Finalmente, el salto de hoy hacia los 514 puntos representa la compresión más importante del último mes. Según consignó el diario La Nación en su análisis vespertino, este proceso se vio acelerado debido a que "la suba de la calificación de la deuda argentina impulsó los activos locales y los bonos soberanos treparon hasta 2%, en una rueda positiva a nivel internacional". Este clima positivo borró las subas acumuladas a finales de abril y devolvió al indicador a niveles cercanos a los mínimos registrados en el primer bimestre del año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la sobretasa que debe pagar un país emergente por sus bonos en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Este índice es confeccionado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional; de este modo, una cifra de 514 puntos indica que Argentina paga un 5,14% anual por encima de la tasa "libre de riesgo" estadounidense.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, el "Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados por analistas y operadores, ya que sirve de termómetro para la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

Técnicamente, para Argentina se utiliza actualmente el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera. Un descenso en el índice, como el registrado este 6 de mayo, indica una suba en el valor de mercado de los bonos soberanos y una mayor disposición de los fondos de inversión para financiar al país. Por el contrario, un aumento refleja una mayor desconfianza y un encarecimiento del crédito, lo que afecta no solo al sector público sino también a las empresas privadas que buscan financiamiento externo.