El Riesgo País profundiza su caída y cierra en 518 puntos básicos

El Riesgo País de Argentina cerró este jueves 16 de abril de 2026 a las 18:14 horas en 518 puntos básicos, según los registros actualizados de Rava Bursátil. El índice mostró una reducción respecto al cierre de la víspera, consolidando la tendencia bajista que se intensificó durante la presente semana. Este movimiento fue impulsado por un sólido desempeño de los bonos Globales en Wall Street, que registraron subas promedio del 1,4%, mientras que los Bonares locales acompañaron la tendencia con alzas similares. El mercado reaccionó de manera positiva a los datos de superávit financiero y a la continuidad en el proceso de acumulación de reservas internacionales.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este jueves en 515 puntos. Durante la rueda, el indicador inició con una apertura de 528 puntos, valor que también representó su máximo diario. Con el correr de las horas y el incremento en el volumen de operaciones de los títulos públicos, el índice alcanzó un mínimo de 512 unidades, para finalmente estabilizarse en el valor de cierre. Esta cifra representa una mejora de 9 puntos básicos frente a los niveles registrados al inicio de la jornada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La evolución del indicador durante los últimos siete días ha sido marcadamente descendente, quebrando la meseta en la que se encontraba a finales de marzo. El pasado lunes 13 de abril, el Riesgo País sorprendió al mercado cerrando en 528 puntos, tras haber iniciado la jornada en 583 unidades. Según reportó Ámbito Financiero, este quiebre se debió a que "los inversores comenzaron a descontar un escenario de unificación cambiaria más cercano ante el ingreso masivo de dólares del agro".

A lo largo del martes 14 y el miércoles 15, el índice mantuvo una tendencia a la baja, oscilando entre los 520 y los 525 puntos. Esta estabilidad en niveles bajos se vio favorecida por el contexto externo, donde la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantuvo estable. Como informó Infobae, el mercado local se ha mostrado resiliente, ya que "el Banco Central mantiene un ritmo de compras de divisas por encima de los 150 millones de dólares diarios", factor que ha servido de soporte fundamental para los precios de los títulos públicos.

Con el cierre de hoy en 515 puntos, el indicador acumula una caída superior a las 80 unidades en lo que va de abril. Esta compresión de los spreads acerca nuevamente al país al mínimo anual de 482 puntos alcanzado en enero. Los analistas destacan que la actual dinámica refleja una normalización de la curva de rendimientos, donde los inversores extranjeros están regresando a los activos de renta fija argentina buscando capturar retornos en un escenario de baja inflación local y equilibrio fiscal sostenido.