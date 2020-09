El riesgo país se derrumba a 1.083 puntos tras el canje de deuda

Tras la reestructuración de la deuda externa, el indicador Riesgo País de la Argentina se desplomó este jueves 10 de septiembre 49,6%, hasta los 1.083 puntos básicos, por el rebalanceo en la cartera de bonos con la que la banca JP Morgan construye el índice.

El indicador EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) oscila en base al comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Cuanta menor certeza exista de que el país honre sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y viceversa.

El indicador persiste por encima de los mil puntos dado que ese es el rendimiento que hoy están mostrando los bonos de la Argentina, incluso después de la reestructuración.

El riesgo país en torno a los 1100 puntos básicos es un número coincidente con la exit yield o la tasa que mostraron los bonos cuando comenzaron a cotizar en el mercado: cerca del 11,5%.

Para el economista Christian Buteler, de Buteler Servicios Financieros, era esperable la caída, pero juzga que el nivel todavía está muy alto. "Se sabía que cuando comenzaran a cotizar los nuevos bonos del canje el riesgo país iba a caer fuertemente. Igualmente es un riesgo país alto para un país que acaba de reestructurar su deuda", analizó

De acuerdo a su análisis un nivel aceptable de riesgo debiera estar "por debajo de los 500 puntos", indicó a PERFIL.

"Me sorprendió para bien", dijo por su parte a PERFIL Guido Lorenzo el Director Ejecutivo de LCG. "Pensé que iban a cotizar más abajo los bonos con lo cual el riesgo país iba a ser un poco más alto", aceptó el economista y aclaró que de todos modos "hoy me parece irrelevante en el sentido de que Argentina no está teniendo acceso a los mercados, independientemente de la tasa", recordó.

"No creo que podamos emitir deuda a ese nivel, de todos modos es una buena señal a futuro de que esa ventana se podría abrir", dijo Guido Lorenzo de LCG.

Respecto a la toma de deuda en los mercados internacionales indicó considerar otros parámetros como "la disposición del gobierno para tomar deuda y cuánto de eso será efecto de la excesiva liquidez que hay a nivel internacional y cuánta disposición a financiar a Argentina va a haber. Entonces, es una buena noticia pero con esa salvedad", resaltó el Director Ejecutivo de LCG

Los nuevos bonos comenzaron a cotizar el lunes en el mercado local y en pesos y el martes, luego del feriado en Estados Unidos, en dólares.

En simultáneo, la Bolsa de Comercio porteña abrió la jornada con una suba de 1,53% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 47.231,65 puntos. El volumen operado en acciones superaba los $ 53,7 millones, y el balance de negocios arrojaba 93 alzas, 16 bajas y 13 papeles sin cambios.

