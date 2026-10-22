El riesgo país volvió a superar los 700 puntos y tras las primeras operaciones de este jueves 22 de octubre se ubica en 707 puntos, al tiempo que los bonos soberanos argentinos caen 1% en Wall Street. Los ADR's tampoco lo tienen fácil. y registran bajas promedio e 1,5% mientras el petróleo mantiene su escalada y trepa a los 112 dólares el barril. En el plano local, se conocieron datos poco alentadores de la actividad económica, que estarían presionando la confianza de los inversores.

Los tres factores a los que atribuyó Javier Milei el nivel actual del riesgo país y cuándo bajaría

En efecto, la actividad económica en Argentina registró una variación interanual de -1,7% y una variación desestacionalizada de +0,1%. En este escenario son varios los economistas que alertan que la economía está a un paso de entrar en recesión.

Vale recordar que el riesgo país refleja la prima que exigen los inversores para comprar deuda soberana de un país -en este caso la Argentina-, frente a un activo considerado seguro, como los bonos del Tesoro estadounidense. A media que este índice sube, hay una mayor percepción de riesgo de los inversores y un mayor costo de financiamiento.

En tanto, en Wall Street crece la cautela entre los inversores, luego de que los resultados de varias empresas tecnológicas quedaran por debajo de las altas expectativas del mercado. A ese escenario se sumaba la escalada del conflicto en Oriente Medio, que presiona al alza el precio del petróleo y aumenta la incertidumbre financiera.

En relación a los ADR's se ve una caída generalizada y un mayor castigo a los bancos. Los papeles de empresas argentinas en Wall Street operan prácticamente todos en rojo, con bajas que llegan al 4,6%. Los bancos muestran un retroceso uniforme: BBVA y Banco Macro pierden 3,8%, Grupo Financiero Galicia cae 3,7% y Supervielle retrocede otro 3,7%. La excepción del panel es Globant, que avanza 3%.

Banco Macro acumula una caída mensual del 7,7%, Galicia pierde 5,1% y BBVA retrocede 4,7%. Entre las energéticas, Edenor registra el peor desempeño del mes, con una baja del 12,5%. En cambio, Globant se destaca con una recuperación del 28,4% mensual.

Los tres factores a los que atribuyó Milei la volatilidad del riesgo país

En las últimas horas, más precisamente mientras estaba en su viaje por España, el presidente Javier Milei se refirió a los nuevos valores que estamos viendo en estas jornadas del riesgo país y los atribuyó a la combinación de factores externos, antecedentes crediticios de la Argentina e incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante una exposición en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, el mandatario recordó que el indicador había descendido desde los 3.000 puntos básicos hasta la zona de los 450, pero reconoció que volvió a subir en medio de un escenario internacional adverso. "Vivimos en un mundo convulsionado", sostuvo, después de que el índice elaborado por JP Morgan llegara a tocar los 710 puntos básicos.

El Gobierno desligó la suba del riesgo país de sus medidas económicas y apuntó a la incertidumbre global

Para explicar por qué los bonos argentinos reaccionan con mayor intensidad a las turbulencias globales, Milei señaló que la Argentina es un "activo beta agresivo", una expresión financiera que describe la elevada sensibilidad de sus activos frente a los cambios en el apetito por el riesgo. A ese factor sumó el historial de incumplimientos de deuda del país, al que definió como el mayor "defaulteador serial" de la historia moderna. También responsabilizó a la oposición, a la que acusó de amenazar con revertir el rumbo económico, alimentando así la desconfianza de los inversores sobre lo que pueda ocurrir después de 2027.

Pese al deterioro del indicador, el Presidente defendió los fundamentos de su programa económico y destacó el equilibrio fiscal y la reducción de la deuda consolidada, que, según afirmó, pasó del 100% al 39% del PBI. En su interpretación, una mejora del contexto internacional y una eventual ratificación electoral de su programa en 2027 permitirían reducir nuevamente el riesgo país. Incluso anticipó que, si se cumplen esas condiciones, la Argentina podría avanzar hacia la categoría de investment grade (grado de inversión), una calificación crediticia que facilitaría el acceso al financiamiento internacional a tasas más bajas.

Desplome de las bolsas asiáticas

En un día complejo para las bolsas del mundo, Rava señaló en su reporte de la mañana que los mercados asiáticos sufrieron una venta masiva de 600.000 millones de dólares en un solo día.

"Así, el índice de Corea del Sur se desplomó un 4% y en Japón se borraron 131.000 millones de dólares en pocas horas, con una baja de casi 2,6%. El índice de Hong Kong bajó más del 3%", explicaron.

En medio de ese escenario, el que no para de subir es el petróleo Brent que trepó otro 2% en un día, cotizando a casi 111 dólares el barril. En tanto, los futuros del Nasdaq bajaban un 1,6% en el pre-market y el índice VIX se ubicaba en 18 puntos.

"Donald Trump declaró que Estados Unidos no está negociando con Irán y su gobierno ofrecerá un préstamo de hasta 315.000 barriles de combustible para calefacción desde reservas de emergencia que cuentan con un millón de barriles", dijeron en "La mañana del mercado".

Otro que pierde fuerza es el Bitcoin con una baja que es la mayor en los últimos 15 días y deja en claro que los inversores hacen una huida generalizada del riesgo, mientras que los bonos del Tesoro norteamericano avanzan, llevando los rendimientos a 10 años seis puntos básicos a la baja.

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