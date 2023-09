Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aseguró en una entrevista radial este viernes 15 de septiembre que su organismo comenzará a incorporar billeteras virtuales “la semana próxima” al programa de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica que iniciará el lunes próximo, sumándose así a los pagos realizados con tarjeta de débito.



“La semana próxima creo que ya estamos acordando para que sea también por billeteras virtuales”, anticipó el titu Castagneto en diálogo con FM Urbana Play.

Devolución del IVA: cuánto se debe gastar para alcanzar el límite de $18.800

Tal como se viene difundiendo la medida tendrá un tope de devolución de $ 18.800 y beneficiará a

los trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000 (es decir que no pagan el impuesto a las Ganancias) ,

, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) -quienes actualmente tenían un tope de reintegro de $ 4.056 por mes-,

a un universo de 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso de todas las categorías y

a 440.000 empleados bajo el convenio de Casas Particulares.

También tendrán devolución del IVA los siete millones de jubilados y pensionados de todo el país (incluyendo cajas provinciales), quienes ya percibían previamente una devolución del 15%, con el mismo tope de $ 18.800.

Existe un importante universo de consumidores que no se encuentran alcanzados por este beneficio, y son los trabajadores autónomos. Tal como explica la agencia oficial Télam, sobre ellos también comentó el titular de la AFIP. Si bien afirmó que los autónomos no estarán abarcados, “se les dará” nuevas medidas.

Existe un requerimiento para acceder al beneficio que reintegrará el 21% del IVA de estos productos y es que se requiere abonar con tarjeta de débito.



Una vez realizada la transacción, el monto será reintegrado a la cuenta bancaria asociada a la tarjeta respectiva, en un plazo máximo de 48 horas.

Venía siendo muy esperado por los consumidores que se sumara a las billeteras digitales en este beneficio, en tanto gran porcentaje de la población realiza sus compras con estos medios de pago.

¿Cómo se implementará la devolución del 21% los primeros días?

En los primeros días de implementada la medida, Castagneto aseguró que el descuento del 21% se hará sobre el ticket de compra, sin importar que el producto adquirido no sea de la canasta básica.



Sin embargo, luego podrán avanzar en la aplicación para los productos de la canasta básica. “En 15 días vamos a poder determinar por cada producto de la canasta básica, los cuales van a tener un indicador y nosotros, a través de un robot, podremos ver rápidamente en qué consiste lo que se compró”, indicó Castagneto.



“Con esto buscamos devolver parte de la devaluación y la inflación, y también queremos generar una conciencia ciudadana para que se use más la tarjeta de débito y no tanto el efectivo”, destacó el titular de la AFIP.

En qué fechas está disponible el reintegro y cómo será el procedimiento

Esta medida tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, pero el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para extender el beneficio en el tiempo, actualizándose automáticamente el tope mensual de reintegro a un valor equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cuatro integrantes. El tope mensual de reintegro –reiteró- es “por CUIL o CUIT”, es decir, por persona.



LR