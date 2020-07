La industria de la alimentación podría sufrir ola de demandas por contagios de Covid-19

Alessandro Piovesana*

Europa comenzó hace unas semanas la reapertura de actividades, con ciertas restricciones y protocolos. Convivir y trabajar con el virus es una realidad, tal como será en algún momento en la Argentina. Esta "nueva normalidad" tiene un potencial para generar demandas y acciones legales, para motorizar cambios en las regulaciones y para demandar un esfuerzo de las autoridades para evitar que la situación de pandemia sea aprovechada para inducir a la población a consumir productos y servicios de una manera engañosa. Italia es un escenario anticipatorio, al que es conveniente mirar con atención.

Ante el nuevo panorama de convivencia con el coronavirus, surgen grandes interrogantes para tener en mente y, de a poco, intentar responder. Si un trabajador de una empresa se contagia de COVID-19, ¿es la compañía legalmente responsable por los perjuicios que puedan ser causados a otros empleados o a terceras partes? Si un empleado concurriese a su lugar de trabajo normalmente ocultando su condición de haber sido hisopado por COVID-19 o violando su aislamiento preventivo, ¿podría esta persona ser demandada por los daños producidos a la empresa o a otros empleados? ¿Podría ser accionada penalmente por otras personas contagiadas debido a esa actitud? ¿Se la podría sancionar disciplinariamente en la empresa?

Las nuevas modalidades de trabajo, como el home office -estrella en estos días- también se erigen como candidatas a nuevas regulaciones: ¿cómo se tratarán, por ejemplo, las enfermedades derivadas de estas? ¿Cómo se computarán las horas de trabajo? Y las dudas continúan: ¿Hasta dónde es legal que los médicos laborales requieran información o qué responsabilidad tienen para el resguardo de los pacientes, trabajen o no en una empresa?

Dos empleados de limpieza de la Cámara de Diputados dieron positivo por Covid-19

El riesgo en las empresas de alimentos

En el caso particular de alimentos, las empresas deben asegurar su inocuidad. Algunas de las prevenciones habituales para COVID-19, como la de mantener los ambientes ventilados (dejar ventanas y aberturas abiertas, por ejemplo), son contrarias a las prácticas de inocuidad que deben respetarse para evitar que los alimentos puedan enfermar a los consumidores, con lo que las empresas no pueden aplicarlas en todos sus ambientes de trabajo. Asimismo, se requiere que las operaciones vitales para preservar esa inocuidad sean realizadas por personal capacitado adecuadamente. ¿Qué responsabilidad legal puede tener una empresa de alimentos si llegara a producir intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos si, por ejemplo, habilitó a trabajar en operaciones vitales para la inocuidad a personas no suficientemente entrenadas debido a la falta de personal derivada de ausencias por la pandemia?

La industria de los alimentos es una de las consideradas esenciales y ha continuado trabajando durante la cuarentena, por lo que es posible que sea una de las que más cuestionamientos reciba de acuerdo a cómo se maneje esta emergencia, junto con otras actividades como las relacionadas con la salud. Una de sus características es, además, requerir de una mano de obra intensiva, lo que acrecienta la posibilidad de tener más contagios no intencionales por brechas que pueden aparecer en los controles o en los comportamientos de las personas. Pero muchas de las cuestiones y preguntas planteadas son válidas para otras actividades, no solo para alimentación y salud. Por todo esto es recomendable prestar atención y reflexionar sobre estos asuntos que pueden llegar a replicarse en otros países, incluido el nuestro.

* Director de Gestión del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos MITA (desarrollado en forma conjunta por la Facultad de Agronomía de la UBA y la Universidad de Parma)