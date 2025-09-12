En la segunda semana de septiembre, los alimentos y bebidas aumentaron 0,1%

En la segunda semana de septiembre, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,1%, según lo indica un informe privado realizado por LCG en su nuevo informe. Detalla además que en las últimas cuatro semanas, se desaceleró a 1,6% mensual.

Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de 8.000 alimentos y bebidas de 5 supermercados.

Este incremento del 0,1% rompe con la tendencia de las últimas dos mediciones que dieron a la baja. En la primera semana de septiembre se registró una caída del 0,2% y en la cuarta semana de agosto dio otra baja pero de 0,1%. Con esta última medición se volvió a tener un aumento del mismo valor porcentual que en la tercera semana de agosto cuando también dio 0,1% de incremento.

Entre los rubros que más aumentaron se encuentran las "bebidas e infusiones para consumir en el hogar" con 5,2% de incremento, le siguen "azúcar, miel, dulces y cacao" con un 3,3% y en tercer lugar "frutas" con un 2,1%.

Por otra parte, los rubros que tuvieron bajas fueron "productos de panificación, cereales y pastas" con -3,1%, "productos lácteos y huevos" con un -2,4% y "verduras" con -1,6%.

La medición de EcoGo

La primera semana de septiembre mostró una suba de 0,9% en los precios de los alimentos, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go. El informe advierte que este resultado incide directamente en la dinámica inflacionaria del mes y mantiene la tendencia de incrementos moderados tras los picos de meses anteriores.

Con estos datos, la proyección de la inflación minorista de septiembre (RPM) se ubica en torno al 2,4%, aunque desde la consultora aclaran que la cifra es todavía preliminar y podría sufrir ajustes en las próximas semanas a medida que se consoliden los registros de precios.

