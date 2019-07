“Es una elección en la cual estamos definiendo un cierto tipo de modelo”

por Jairo Straccia

Juan Vaquer es el presidente del gigante estadounidense Dupont y lidera la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que realizó su tradicional encuentro anual con un llamado a formar consensos.

—¿Se puede en tiempos de polarización?

—Es el desafío. Nosotros seleccionamos el tema en octubre del año pasado. El tema había sido el diálogo. Había que darle una vuelta de rosca, porque diálogo sin consenso termina en un ejercicio académico. Después se puso de moda. Pero somos muy conscientes en que pretender consenso de acá a la elección es muy difícil.

—¿Apoyan un pacto social después de las elecciones?

—El problema es cuando queremos ponerle título tipo pacto La Moncloa, y todos se ponen nerviosos. Implica la necesidad de parte de todos, oficialismo u oposición, a quien le toque, de buscar consensos, construir en los acuerdos y no destruir por los disensos. Los países más desarrollados tienen un ancho de banda corto, pero acá podés oscilar de un extremo al otro porque no hay consensos. Al que le toca manejar la lapicera se va para un lado, y luego a otro al otro extremo.

—¿Pero usted está hablando de consensos en una mesa para un acuerdo con pautas de salarios, inflación y nuevas reglas laborales?

—Soy muy institucional. Me encantaría que se encuentre en el organismo natural, que es el Congreso. Más que de reforma laboral, que genera rispideces, hablemos de modernizar y adecuar el marco jurídico laboral a las nuevas tecnologías o realidades. Sería muy sano que esos senadores y diputados inviten a sectores empresariales, sindicales, puede ser que el mecanismo sea sentarse y armar una propuesta.

—¿Habría consenso de los empresarios para ceder rentabilidad?

—Todos tienen que estar dispuestos a ceder. Cualquier mecanismo de diálogo y de búsqueda de consenso es sano si cada uno va para aportar o ceder, más que ir a ver qué me puedo llevar. Esas pequeñas sutilezas pueden hacer la diferencia. Tal vez tenemos que sacrificar rentabilidad. Yo lo imagino así. No puede haber consenso sin los empresarios, pero no puede haber consenso solo con los empresarios. Podés poner en vez de empresarios “maestros”, “sindicalistas”...

—¿Cristina?

—Absolutamente.

—A propósito, ¿usted es de los que creen que esta es una elección más o donde se elige un modelo de país?

—En lo personal creo que es una elección en la cual estamos definiendo de alguna manera un cierto tipo de modelo. No una cosa dramática, pero sí que es importante consolidar instituciones. Ha habido algunas declaraciones que no han sido de Cristina o de Alberto pero sí de gente vinculada a ese espacio sobre la independencia del Poder Judicial. Si eso está en juego, está en juego más el republicanismo que si estamos más a la derecha o a la izquierda.

—Desde ACDE han apoyado al Gobierno desde el comienzo. ¿Están decepcionados?

—Ha habido manifestaciones de respaldo más que al Gobierno a ciertas medidas. No me gustaría personalizarlo porque esas manifestaciones se hubieran dado igual con cualquier gobierno. Haciendo un balance, yo creo que siempre se puede más. Como en todo gobierno ha habido cosas en buena línea, otras se pudieron haber hecho mejor y esto es un proceso, la democracia es un proceso complejo, difícil, lento, y sigue siendo el mejor. Lo que espero desde ACDE es que tomemos lo que se hizo, aprendamos y veamos cómo lo mejoramos.