Especialistas advierten que sistema seguirá funcionando al límite

En medio de los cortes que a mitad de semana dejaron sin luz a la mitad del país se recalentó la discusión sobre la fortaleza de la salud del sistema eléctrico nacional.

Tras los cortes de Atucha I y Central Puerto el ex secretario de energía Emilio Apud dijo en Radio Rivadavia, “Lo que ocurrió fue que la línea de alta tensión general fallo, es una línea que trae un gran caudal de energía para varios lugares, el sistema está al límite, pero tiene 40 mil megavatios nominales no reales, no tiene reserva rotante, el gobierno dice que tiene 40 mil Megavatios pero hay unos 10 0 12 Mil Megavatios fuera de servicio por falta de mantenimiento. Es un sistema endeble por falta de inversión, ni en distribución ni en generación se han realizado las inversiones necesarias. El subsidio que da el gobierno es con cuentagotas. El año que viene vamos a estar peor por más que cambie el gobierno vamos a estar peor, seguramente la culpa de los cortes del año que viene será del próximo gobierno".

El exsecretario hizo hincapié en el ajuste de tarifas para lograr la inversión que se necesita para que las compañías energéticas pueden brindar correctamente el servicio. “No pueden sancionar a las empresas, Sergio Massa o la secretaria de energía Flavia Royón no pueden hablar de sancionar, pero no se puede sancionar porque no se cuentan con recursos ni con inversión. Si fuera un sistema funcionando, con las tarifas acordes si se puede pensar en sanción. acá no hay un sistema acorde, si había una tarifa de acuerdo con los pozos si se puede pensar en sanciones, pero así no”.

Sobre este caso insistió : “No se tienen los medios, no se puede multar, no hay lugar para estatizar si el estado no regula como lo debe hacer, poniendo la tarifa acorde y actual para lograr que las compañías puedan hacer el trabajo que se necesita para el brindar el servicio que la población exige, en estas épocas de grandes temperaturas. Esto no termina acá porque todavía falta para terminar el verano, y el calor va a seguir y las centrales no dan abasto por la escasez de infraestructura. No hay un estado presente que acompañe el desarrollo del sector para que esto no suceda. Va a volver a suceder todo de nuevo porque el sistema no puede cumplir con la demanda, con la exigencia que tiene hoy la sociedad en épocas de calor sideral”.

Apud además aseguró que, si el sistema funciona correctamente, el problema debería resolverse en 3 o 4 horas, cosa que sucedió en algunas zonas del país, pero no en todas. Estamos con un sistema cada vez más endeble por falta de inversión”, afirmó el ex secretario de Energía.

En Uruguay hay 40 grados y la luz no se corta porque pagan el servicio como corresponde. Acá no cuentan con recursos, dependemos de la genialidad de las cuadrillas y de la gente que trabaja ahí”. Al ser consultado por la posibilidad de que haya sido un sabotaje agrego Parece un poco contrario a las teorías conspirativas no, como haces para tirar abajo una línea debes hacer un esfuerzo muy grande, no creo que haya sido un sabotaje.