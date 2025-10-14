Estados Unidos y China escalan su disputa comercial: nuevas sanciones cruzadas desatan tensión global

Estados Unidos y China profundizan su guerra comercial con nuevas sanciones cruzadas que encendieron la tensión global, tras la decisión de Pekín de restringir la exportación de tierras raras —clave para la industria tecnológica y militar— y la advertencia de Washington de aplicar aranceles del 100% a los productos chinos desde el 1 de noviembre.

Las medidas que anunciaron ambos gobiernos, reavivan una disputa que amenaza con afectar el comercio internacional, las cadenas de suministro y las economías dependientes de ambas potencias.

Nuevas restricciones y respuesta de Washington

El Ministerio de Transporte chino precisó que su gravamen se aplicará a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense, así como a los construidos en ese país o con al menos un 25% de capital de EEUU, que deberán pagar un impuesto de 56 dólares al entrar en los puertos chinos a partir de este martes.

Esto se suma al 10% de aranceles que aplican a todos los productos de origen estadounidense.

El Gobierno suspende retenciones a las exportaciones de aluminio y acero hasta fin de año

La medida responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Según la agencia AFP, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo que las decisiones de Pekín reflejan “la debilidad de su economía” y que el país está "en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones".

Las tierras raras son esenciales para la fabricación de autos eléctricos, equipos electrónicos y armamento, sectores donde China mantiene una posición dominante.

Como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció aranceles del 100% a los productos chinos desde el 1 de noviembre y puso en duda su reunión con su par de China, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC. El país oriental replicó que “luchará hasta el final” y desde este martes aplica tarifas especiales a buques estadounidenses.

Aunque el domingo Trump aseguró en su red Truth Social que “todo estará bien”, las tensiones comerciales continuaron escalando.

China denuncia unilateralismo de EE.UU.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el Ministerio de Comercio chino expresó su “profundo descontento” por las restricciones estadounidenses sobre los sectores marítimo, logístico y de construcción naval. Pekín calificó las medidas como “unilateralistas y proteccionistas”, contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Claves para optimizar el comercio entre Latinoamérica y Asia

China recordó que desde el 10 de octubre impone tasas especiales a los barcos con bandera o propiedad estadounidense, en respuesta a las sanciones de Washington. Según el ministerio, estas acciones “perturbarán las cadenas de suministro mundiales” y “afectarán la competitividad y el empleo en los puertos estadounidenses”.

El portavoz concluyó que “China luchará si es necesario, pero mantiene abierta la puerta al diálogo”, e instó a Estados Unidos a resolver las diferencias “en pie de igualdad”.

Impacto económico, global y regional

Perfil consultó con la politóloga y especialista en Relaciones Internacionales, Melisa Centurión, quien advirtió que la falta de un acuerdo entre Estados Unidos y China puede generar una retracción del comercio global y una ralentización del crecimiento económico. Según explicó, cada etapa de esta guerra arancelaria “ha causado una baja en el comercio internacional”, afectando especialmente a los países que mantienen vínculos directos con China.

El Gobierno aprobó el octavo proyecto del RIGI con una inversión de u$s 2.672 millones

Centurión también destacó que Estados Unidos ha utilizado los aranceles “como herramienta política” para presionar a naciones que comercian con China o Rusia, lo que, según ella, “agrava la caída del comercio y la incertidumbre global”.

En relación con las restricciones a la importación de tierras raras, la especialista señaló que China controla cerca del 90% del mercado mundial y que su decisión podría “afectar gravemente la producción militar y tecnológica estadounidense”. Además, mencionó que este contexto reaviva el interés de Washington por los recursos estratégicos de la región, como el litio, el uranio y las reservas de tierras raras argentinas.

Por último, Centurión advirtió que Argentina también podría sentir los efectos de este enfrentamiento comercial, tanto por la caída del consumo chino —que afectaría las exportaciones agrícolas— como por la posibilidad de que Estados Unidos amplíe sus aranceles portuarios. “Es una situación preocupante en un contexto global que aún no se recupera de crisis recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación posterior”, concluyó.

GZ/lm