Estiman que nueva oferta de canje implica alivio de US$30 mil millones en pagos de deuda

La nueva oferta de deuda presentada por el Gobierno implica un alivio (debt relief) de US$ 30.000 millones en comparación con el esquema actual de pagos de deuda pública emitida bajo ley extranjera, según calculó la consultora PxQ dirigida por Emmanuel Álvarez Agis.

El informe puntualizó que la propuesta original presentada el 21 de abril representaba una reducción de US$ 41.500 millones entre capital e intereses, con lo cual la diferencia es de US$ 11.500 millones.

En ese sentido, subrayó que “el Gobierno en esta nueva oferta acepta realizar mayores desembolsos en los primeros años, lo cual fue clave para que el Valor Presente Neto de la propuesta sea mayor”, explicó.

“El FMI ponía como límite inferior un alivio de la deuda con acreedores privados de entre US$50.000 y US$ 55.000 millones, con lo cual la nueva propuesta del Gobierno estaría pasando dicho límite. Dado que el FMI avala esta nueva oferta de la Argentina, se da a entender que está consensuado superar este límite y que será tenido en cuenta para reformular el esquema de vencimientos de la deuda entre Argentina y el FMI”, reflexionó.

La consultora LCG también destacó que “se logra ver un esfuerzo en el NPV, a costa de un menor debt relief principalmente orientado a los primeros 5 años de gestión”.

Deuda: grupos acreedores suman apoyo a la nueva propuesta de canje

Oferta El gobierno anunció el domingo una enmienda a la oferta de canje para los bonos bajo legislación extranjera, que fue formalmente fue presentada este lunes 6 de julio ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), y en la cual extendió el plazo para adherirse del 24 de julio previsto anteriormente hasta el 4 de agosto.

Entre los puntos más destacados figura entregar un bono por los intereses corridos impagos, este título tendrá un cupón del 1% y vence en 2030. Se diferenciarán los bonistas que acepten ingresar al canje en esta etapa voluntariamente de los que sean arrastrados por las CACs (Cláusulas de Acción Colectiva).Para el primer caso, recibirán este bono por los intereses acumulados entre la última fecha de pago y el 4 de septiembre. Para los que sean arrastrados, se pagarán los intereses solo hasta el 22 de abril.

Bonos Tras conocerse la mejora de la oferta de canje, los mercados reaccionaron eufóricos con suba de bonos y acciones, y caída del riesgo país. En LCG lo atribuyeron a que “la propuesta mejoró sustancialmente el VPN (Valor Presente Neto)” de los títulos ofrecidos.

“La nueva deuda tiene un valor promedio de US$ 52,5 valuadas a una exit yield (tasa de retorno)del 10%, este último número parece ser el consenso para conversar, pero puede haber dudas respecto a si corresponde o refleja el rendimiento esperado acorde al riesgo argentina. Por lo tanto, no deja de ser una construcción subjetiva”, analizó la consultora.

En PPI consideraron que “la nueva oferta publicada es una buena noticia para los mercados”, y proyectaron que, con las paridades actuales de los bonos en torno al 42%, en un escenario de acuerdo por la deuda, “estas podrían avanzar hasta niveles cercanos al 50%” mientras que en un evento de default, las mismas caerían hacia niveles inferiores al 25%.

El canje de deuda que no fue

“Las modificaciones en los títulos elevaron sus VPN a niveles que promedian los US$ 53,5 considerando una exit yield del 10%. Esto representa una mejora significativa en relación a la oferta previa de abril de US$ 40, y a las extraoficiales de junio cercanas a los US$47”, remarcaron.

En sintonía, el informe de PxQ estimó que “la nueva propuesta tiene un NPV promedio de US$ 53,5 cada US$ 100 de valor nominal, lo que implica una mejora de USD13,5 c/100VN con respecto a la propuesta original y la diferencia con las últimas contrapropuestas de los acreedores es ínfima. La última propuesta del grupo BG daba como NPV promedio US$ 53,4, y la del grupo Ad-Hoc+Exchange Bondholders US$ 58,4”.

Según calculó , con la nueva oferta del gobierno, el valor presente neto de los bonos que participan del canje es el siguiente: para Global 2021, queda en 54,5; Global 2022 en 53,2; Global 2023 en 53, Global 2026 en 53,4; Global 2027 en 52,2; Global 2028 (5,875%) en 52; Global 2028 (6,625%) en 52,3; Global 2036 en 52,5; Global 2046 en 52,6; Global 2048 en 51,4; Global 2117 en 51,7; Discount (Ley Nueva York en dólares) 59,7; y PAR (Ley NY en dólares) en 51,5.

Así, el informe marcó que “las mayores diferencias entre la propuesta del Gobierno y la del grupo AdHoc+Exchange Bondholders se encuentra en los globales cortos, mientras que en la parte media y larga de la curva la diferencia es menor”.

De igual diagnóstico, el grupo SBS señaló que “la nueva oferta introdujo cambios de cupones que elevaron los recuperos de los bonos Globales 2026-36 y los Discount”, y juzgó que “aunque persiste cierta distancia para los Globales cortos, la propuesta está bien orientada y creemos que podría ser exitosa”.

“La oferta tiene un VPN de US$53,3 valuada a un exit yield de 10% y 45,2 al 12% (promedio ponderado de todos los bonos), valor que está en el rango que creemos aceptable por los acreedores y en línea con lo que consideramos que puede pagar Argentina”, alegó.

Un análisis de Delphos Investment también evaluó que la nueva propuesta “se aproxima a la demandas planteadas por los bonistas más duros”.

“El mayor pago dispuesto para los Discounts podría romper la dinámica de acción del duro grupo Ad Hoc + Exchange” planteó, mientras que opinó que la propuesta para los "M bonds” (los bonos emitidos durante la gestión Macri) “sigue siendo exigua y difícilmente genere mucho entusiasmo”.

“Creemos que no estamos frente a una propuesta que asegure una adhesión masiva, pero sí que eleva las chances de la misma. La propuesta para los bonos del canje anterior se encuentra tan cerca de lo demandado por los principales tenedores del mismo que sería ridículo que no se logre un acuerdo con ello”, concluyó.