Euro hoy: a cuánto cerró este lunes 6 de abril

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 6 de abril

El euro blue hoy, lunes 6 de abril de 2026, cerró a $1.735,75 para la compra y $1.669,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 6 abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 6 de abril a a $1.555,00 para la compra y $1.665,00 para la venta.

Cuáles son las previsiones del merval para abril con la tensión geopolítica como foco

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.169,66 para la compra y $1.573,15 para la venta este lunes 6 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 6 de abril

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 6 de abril



Este lunes 6 de abril, el euro cerró los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.569 comprador y $1.665 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor.

Bonos CER con tasas negativas de hasta 8%: qué hacer con la renta fija en pesos hoy

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 6 abril

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 6 de abril el mercado paralelo cerró a $1.390,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

Ultimátum de Trump se avecina mientras presiones por tregua inquietan a los mercados

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.