Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 11 de marzo

El euro blue hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, cotiza a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 11 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 11 marzo cotiza a a $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta.

Bonos y ADRs en Wall Street volvieron a subir y el riesgo país cayó a 554 puntos

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.206,15 para la compra y $1.601,33 para la venta este miércoles 11 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 11 de marzo

Este miércoles 11 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.596,70 comprador y $1.687,77 vendedor.

Banco Supervielle: $1.611 comprador y $1.708 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor

El CEO del JP Morgan elogió a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 11 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 11 de marzo en el mercado paralelo cotiza a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Se estima que el crecimiento de Vaca Muerta podría ser determinante para sobrellevar el conflicto en Medio Oriente

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.