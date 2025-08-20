Euro hoy y euro blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este miércoles 20 de agosto de 2025

El euro blu​e hoy miércoles 20 de agosto de 2025, cotiza en $1.654,75 para la compra y $1.623,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de "sinceramiento", la brecha entre ambos disminuyó considerablemente.

¿Cuánto cotiza el euro hoy?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial miércoles 20 de agosto cotiza en $1475.00 para la compra y para la venta $1.550,00.

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy?

El euro tarjeta también llamado turista, opera en el mercado a en la punta compradora a

$2.026,40 mientras que para la venta está a $1.475,89

Cómo opera el euro en los diversos bancos de Argentina

Este miércoles 20 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1470,00 comprador y $1.545,00 vendedor. Banco Nación: $1.470,00 comprador y $1.545,00 vendedor. Banco BBVA: $1.500,00 comprador y $1550,00 vendedor. Banco Patagonia: $1.481,55 comprador y $1.555,05 vendedor. Banco Supervielle: $1.469,00 comprador y $1.566,00 vendedor.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy?

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 20 de agosto cotiza en el mercado paralelo a $1315,00 para la compra y $1335,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”.

El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos y que posee una cotización establecida.

¿A cuánto opera el dólar oficial?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial, este miércoles 20 de agosto se encuentra en $1275,00 y $1315,00 para la venta.