Un execonomista en jefe del FMI dijo que Trump presionó al organismo para que financie a Argentina

La crisis económica de Argentina no afloja y a poco de las elecciones generales de octubre, los candidatos insisten en que es inevitable una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo apostó una gran cantidad de capital (57 mil millones de dólares) en el país que tendrá dificultades para devolver el préstamo.

Ante esta situación que complica tanto a Argentina como al FMI, el ex economista en jefe del organismo, Kenneth Rogoff, publicó una columna en Project Syndicate en la que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al Fondo para que financie a Argentina y así "empeoró la calamidad económica" del país. En ese sentido, pidió "no obligarlo (al Fondo) a respaldar regímenes de políticas económicas insostenibles".

La columna titulada "El FMI después de Argentina" pide reenfocar los objetivos del organismo tras una nueva mala experiencia con el país sudamericano. "¿Cómo puede ser efectivo el FMI para ayudar a los países a recuperar el acceso a los mercados privados de crédito cuando cualquier intento de cerrar déficits presupuestarios insostenibles se denomina austeridad?", se pregunta Rogoff que actualmente es profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Harvard.

"Sin el FMI, la situación en Argentina sería mucho peor", aseguró Christine Lagarde

En la nota, el reconocido economista hace un resumen de la crítica situación que atraviesa el país que "acumuló un montón de deudas con una velocidad sorprendente, y luego terminó igual de rápido en el default".

"En ambos casos (comparando la situación actual con la crisis del 2001-2002), el incumplimiento era inevitable, porque la combinación de deuda, déficit y política monetaria del país era insostenible, y la clase política no podía hacer los ajustes necesarios a tiempo", señaló.

En ese sentido, siguió con las similitudes de las dos veces que el FMI le prestó a Argentina. "En ambos casos, los préstamos solo parecieron posponer lo inevitable y, lo que es peor, exacerbar el colapso final".

"Entonces, después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación, es hora de preguntar cómo reenfocar el mandato del FMI para hacer frente a las crisis de deuda de los mercados emergentes. La única respuesta es aumentar sustancialmente los recursos de las agencias de ayuda internacional (el FMI es un prestamista)", propone.

Sin embargo, luego cuestiona la decisión del FMI de intervenir en Argentina: "¿Por qué el FMI estaba dispuesto a invertir recursos en una situación que, al menos con el beneficio de la retrospectiva, solo podría resolverse mediante un ajuste fiscal más fuerte (más austeridad), un impago de la deuda, más ayuda externa o una combinación de los tres?".

En tanto, recuerda la "historia amarga" del Fondo Monetario con el país sudamericano y compara a Argentina con Venezuela a los que llama países con "intolerancia a la deuda".

Por eso, Rogoff acusa a Trump de "presionar al FMI" para que financie al Gobierno de Mauricio Macri por los lazos comerciales y personales que tenía con el padre del mandatario.

Para el FMI, es "difícil avanzar de manera rápida" y negó ruptura de relaciones con Argentina

El economista también cuestionó a la izquierda argentina sobre sus pedidos de no pagarle al Fondo. "Las arcas del Fondo quedarían vacías. Esto puede hacer felices a algunas personas, pero sería un desastre para la estabilidad financiera mundial".

"La deuda en muchos mercados emergentes hoy está en niveles récord, y el FMI sigue siendo lo más parecido a un prestamista global de último recurso. A pesar de todas sus limitaciones, el Fondo tiene mayor competencia que cualquier otra organización para mitigar los costos de las crisis de deuda de los mercados emergentes, especialmente para la población en general", agregó.

Por otro lado, hizo un resumen de los problemas que tuvo este Gobierno: "Macri heredó una economía en la que la deuda no era alta (debido al incumplimiento de 2002), y el principal problema fiscal era un sistema de pensiones insostenible. La receta normal para una administración entrante habría sido tomar el dolor de la consolidación del presupuesto desde el principio, y esperar que la economía se recupere mucho antes de las próximas elecciones. En cambio, Macri decidió cerrar la brecha presupuestaria lentamente y usar su luna de miel política para recortar impuestos y liberalizar los mercados".

Por úlitmo, se preguntó qué debe cambiar el FMI para no repetir, una vez más, esta situación con Argentina: "¿cómo puede el FMI conciliar la necesidad de un régimen creíble en el que los mercados emergentes puedan realizar los préstamos necesarios con demandas de más ayuda y menos austeridad?"

"La respuesta corta es que el FMI no puede hacerlo solo. La única forma de cuadrar el círculo es con un gran aumento en los flujos de ayuda. Pero no espere que una administración demócrata o republicana de EE.UU. lidere la acusación. Mientras tanto, los políticos deberían dejar que el FMI haga su trabajo, ayudando a mantener la estabilidad financiera global, y no obligarlo a respaldar regímenes de políticas insostenibles", concluyó.

ED/MC