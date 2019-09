Para Lavagna, el nuevo desembolso del FMI llegará después de las elecciones

Roberto Lavagna cree que el desembolso de US$ 5.400 millones prometido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina "se va a producir, probablemente, no antes de las elecciones" del 27 de octubre "sino después, salvo que en el medio alguien cometa un error muy grave". Para el ex ministro de Economía y candidato presidencial de Consenso Federal, "en condiciones parecidas a las del día de hoy, después de la elección ese desembolso va a estar".

Advirtió, sin embargo, que los millones de dólares que debería desembolsar el FMI como parte del acuerdo con Mauricio Macri "no tienen que ser para que se sigan fugando capitales, sino con una condición: que esa plata se use para recomprar bonos que Argentina emitió, y que están muy baratos". En opinión de Lavagna, el próximo gobierno deberá cambiar la filosofía de gobierno, de "shock financiero" a "shock productivo".

Lavagna dijo además que aunque la "herencia" que Cristina Kirchner dejó a Macri era "mala", "la que deja es peor, porque la pobreza es más alta, la inflación es 20 puntos más que la del período anterior y reaparece ese monstruo en la vida argentina, casi permanente, que es la deuda". "Hemos vivido cuatro años de shock financiero, que son los que hicieron enormes diferencias, como la hicieron en la época del justicialismo y la convertibilidad.

