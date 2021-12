El FMI debate su política de sobretasas que para la Argentina representan US$ 1.000 millones anuales

Este lunes 13 de diciembre es un día que genera muchas expectativas para el ministro de Economía Martín Guzmán. Uno de los principales reclamos que sostuvo el funcionario en los últimos dos años es el pedido de reducción las sobretasas del Fondo Monetario Internacional, en especial las que le competen a la Argentina por el último crédito contraído con el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

El directorio del FMI debatirá hoy esa política de sobretasas que aplica, aunque no será el único tema que aborden.

Se trata de un debate que podría ayudar a la Argentina a disminuir en el futuro el costo de financiamiento con el FMI. Nuestro país abona unos 1.000 millones de dólares adicionales sobre el préstamo "stand-by" de 44.000 millones acordado en 2018.

Durante la última cumbre presidencial realizada en Roma, el G20 instó al FMI a revisar el tema de sobretasas entre otros ítems de financiamiento.

El gobierno de Mauricio Macri contrajo en 2018 una deuda con el Fondo de US$ 57.100 millones, aceptando una mayor tasa de interés por haber recibido un monto que superaba su cuota dentro del organismo multilateral.

Esta sobretasa o sobrecargo representa para el país unos US$ 1.000 millones anuales, que el gobierno argentino procura reducir en las negociaciones para refinanciar la deuda que quedó en US$ 44.000 millones, al no aceptarse los últimos desembolsos cuando asumió el presidente Alberto Fernández.

Esta discusión abarca también a varios países que por la pandemia no pudieron cumplir con sus compromisos financieros, y la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió asimismo sobre la necesidad de resolver la crítica situación de los países pobres para afrontar sus deudas.

Balances precautorios

Entre otros temas, el organismo multilateral de crédito comenzará a tratar hoy en Washington una revisión de los balances precautorios con que cuenta la entidad, ante la eventualidad de tener que enfrentar impagos de su cartera de créditos.



"Durante la jornada hay una reunión de directorio donde se va a hacer la revisión del asunto de los balances precautorios. El FMI acumula balances precautorios como cualquier entidad financiera para cubrirse de los riesgos asociados a una cartera de créditos. Eso es el objeto de la reunión y no los sobrecargos", indicaron fuentes de Economía tal como consigna Télam.



La reunión del directorio del organismo se produce en el marco de un análisis provisional de los saldos precautorios dentro de la Revisión General de Cuotas que son los recursos con que cuenta el FMI para poder otorgar préstamos a los países miembros.



"Una fuente de financiamiento de los balances precautorios son los sobrecargos, así que es esperable un número de opiniones sobre el asunto de sobrecargos, pero no hay ninguna votación ni ninguna revisión sobre los sobrecargos este lunes. Ese es un tema que se va a tratar más adelante, que todavía esta en carpeta y de hecho lo que esperamos que se concluya el lunes es precisamente que el tema de los sobrecargos será analizado más adelante, en una reunión específica para el tema de los sobrecargos", ampliaron los voceros.

El análisis de los sobrecargos surgió de la declaración final de la cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Roma.

En cifras

Un estudio del Center for Economic and Politics Research de Washington (CEPR) indicó recientemente que "los sobrecargos del FMI son inapropiados e injustificables, sobre todo en medio de la recesión mundial causada por la pandemia y en la recuperación muy desigual entre países".



Más adelante, el CEPR puntualizó que "los sobrecargos del FMI tienen un impacto perjudicial en las economías de los países que enfrentan graves dificultades económicas, al desviar divisas cuando más las necesitan. Éstos generan pagos adicionales de intereses por parte de algunos de los países más fuertemente endeudados. Por ejemplo, Argentina gastará $3,3 mil millones de dólares en sobrecargos entre 2018 y 2023. Esto equivale a nueve veces la cifra que debería destinar para vacunar completamente a todos los argentinos contra el Covid-19".



Para este centro de estudios, "los sobrecargos del FMI castigan a los países más necesitados simplemente por tener grandes necesidades, es decir, actualmente, países que tienen un endeudamiento con el FMI mayor al 187,5 por ciento de su cuota. Estimamos que los sobrecargos constituyen el 45 por ciento del total del servicio de la deuda no vinculada al principal que adeudan al FMI sus cinco mayores prestatarios. Los sobrecargos incrementan la carga de la deuda para los países en crisis, tienden a aumentar los pagos al Fondo y, por lo tanto, drenan el gasto público de las economías nacionales en momentos de desaceleración o recesión".

