Expensas en CABA: aumentaron 2,9% en agosto y volvieron a superar a la inflación

Las expensas en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante agosto del 2025 estuvieron promediando los 289.762 pesos, alcanzando así un alza del 2,9% intermensual.

El incremento de agosto es el más bajo de los últimos tres meses, tras el 3,3% de mayo (3,3%), de acuerdo con un relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto.com.

Con respecto al mismo mes de 2024, cuando las expensas en CABA estaban rondando los 201.367 pesos, el aumento interanual fue del 43,9%.

El aumento mensual de las expensas superó a la inflación por sexto mes consecutivo. En agosto, la inflación de CABA se ubicó en 1,6% mensual y 37,4% con respecto al mismo mes del año pasado, según la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el aumento en las expensas tuvieron diferentes variaciones, pero desde marzo estas últimas vienen estando por encima:

Agosto: 1,6% IPCBA contra 2,9% de expensas. Julio: 2,5% IPCBA contra 4,8% de expensas Junio: 2,1% IPCBA contra 4% de expensas Mayo: 1,6% IPCBA contra 3,3 de expensas Abril: 2,3% IPCBA contra 4,3% de expensas Marzo: 3,2% IPCBA contra 4,17% de expensas

El informe de Consorcio Abierto continúa detallando que en la provincia de Buenos Aires las expensas aumentaron un 67,3% interanual, alcanzando un promedio de 137.360 pesos en agosto (un 2,9% más que en julio). En Córdoba subieron un 58,6% interanual, con un promedio de 122.918 pesos en agosto (un 0,9% más que en julio). En Santa Fe el incremento fue de 44,4% interanual, con un promedio de 112.473 pesos en agosto (un 0,8% menos que en julio).

Por último, en Entre Ríos las expensas se incrementaron un 43,9% interanual, con un promedio de 57.056 pesos en agosto (un 5,5% más que en julio).

Principales gastos del consorcio

En el relevamiento realizado entre 12.000 consorcios que utilizan la plataforma, se identificó que los 5 principales gastos en CABA durante agosto corresponden a:

Personal y Sueldos: 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 31%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 12%, evidenciando economías de escala. Gastos Operativos y de Mantenimiento: Representa en promedio un 29%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 55% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Servicios Públicos: Este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del 14%. Gastos administrativos, bancarios e impositivos: Corresponde a un 13% del total. Mantenimiento Extraordinario y Obras: Representa un 7% del total.

Deudores

El promedio de morosidad es del 17%, lo cual significa que por cada 100 departamentos en un edificio, hay 17 que tiene deudas. Esta tendencia se da tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires y se viene sosteniendo desde principios del 2024 hasta este último relevamiento.

Por último, en cuanto al porcentaje de deuda sobre el total de la expensa, en CABA se detectó que alcanza el 30%.

GZ